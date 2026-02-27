SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma obra realizada pela Prefeitura de São Paulo provocou uma cratera, que engoliu carros que estavam estacionados em condomínio, na Mooca, zona leste da capital.

Acidente ocorreu na rua Guilherme Ellis. Vídeos que circulam nas redes mostram o momento em que o buraco se abre, avançando para dentro do condomínio.

Três carros que estavam na garagem caíram na cratera. Outros dois ficaram pendurados, entre eles, um fusca azul. Ninguém se feriu, relataram moradores. O local foi interditado.

Vizinhos acusam obra realizada pela prefeitura. Ao UOL, a Secretaria Municipal das Subprefeituras informou que o local foi vistoriado após o ocorrido.

A empresa responsável pela obra foi acionada para executar a recomposição do talude e também se prontificou a ressarcir todos os atingidos, providenciar a retirada dos veículos. Prefeitura de São Paulo, em comunicado

[A empresa também irá] disponibilizar carros alugados aos proprietários que permanecerem sem seus automóveis durante o período necessário. Prefeitura de São Paulo, em comunicado

Obra realizada no local é para moradias. Segundo a prefeitura, trata-se da construção de unidades habitacionais por meio de uma PPP (Parceria Público-Privada), com acompanhamento técnico.