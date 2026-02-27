SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo terceiro dia seguido, o trânsito paulistano registrou índices de lentidão acima de 1.100 km no início da noite.

Segundo levantamento da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 19h a cidade de São Paulo acumulou 1.149 km de trânsito engarrafado nesta sexta-feira (27).

A mesma marca foi anotada na quarta (25) e na quinta-feira (26), ambas às 18h30.

O trânsito teve pequenas quedas na sequência da noite desta sexta, mas sempre acima de 1.000 km --1.101 km às 18h30 e 1.097 km às 19h.

O recorde do ano foi registrado às 19h de quinta-feira, com 1.313 km de congestionamento.

A semana, a pior do ano para o motorista, conforme as estatísticas, é a primeira depois do Carnaval.

A marginal Pinheiros tinha o maior congestionamento da cidade às 18h45 desta sexta-feira. Conforme dados da CET, eram 20,4 km de anda e para.

A pista expressa da marginal Tietê vinha a seguir, com 19,1 km.

Na zona sul do município, as estradas de Itapecerica e do M'Boi Mirim tinham 10 km de lentidão cada.

Sem um grande evento na cidade para travar a cidade, ruas molhadas complicaram a situação do trânsito, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego.

Boletim do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) aponta que o fim da tarde foi marcado por céu nublado, chuva fraca e chuviscos intermitentes.

Choveu em praticamente todas as regiões da cidade durante a sexta-feira, mesmo sem força.

O maior engarrafamento da cidade de São Paulo desde que a CET, em parceria com o aplicativo Waze, passou a considerar no cálculo 20 mil km de ruas e avenidas da capital, em março de 2023, foi em 9 de agosto de 2024, às 19h, com 1.510 km de vias congestionadas.

O recorde é de 5 de setembro de 2019, uma quinta-feira, antes da pandemia que esvaziaria as ruas. Às 18h30 daquele dia, a companhia registrou 1.902 km de lentidão.

Maiores trânsitos de 2026

Quarta-feira (25/2), 18h30 - 1.149 Quinta-feira (26/2), 19h00 - 1.313 Sexta-feira (27/2), 18h30 - 1.149