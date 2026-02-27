RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)o - O município de Ubatuba, no litoral norte paulista, registrou o maior volume de chuva do estado em 24 horas entre quinta-feira (26) e sexta (27). Foram cerca de 300 milímetros no período, índice superior à média histórica de todo o mês de fevereiro, que gira em torno de 290 mm na cidade.

Os temporais provocaram alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura, especialmente na região norte do município. No bairro Sertão do Ubatumirim, a força da água arrastou uma ponte inaugurada em outubro do ano passado. Parte da estrutura foi levada pelo rio que corta a localidade, comprometendo o acesso de moradores.

A prefeitura informou que a empresa responsável pela obra fez vistoria no local e ficará encarregada da reconstrução, mas não há prazo definido para a conclusão do serviço.

Durante o pico da tempestade, o Corpo de Bombeiros resgatou três pessoas que estavam dentro de um carro atingido pela água do mar na Praia da Fazenda, também na região norte. Apesar dos estragos, não houve registro de desabrigados ou desalojados até o momento.

A Defesa Civil municipal concentrou as ações em ocorrências de enxurradas, bloqueios em áreas consideradas de risco e desobstrução de vias após quedas de árvores. Houve ainda atendimentos relacionados a pequenos deslizamentos e pontos de solapamento, quando a água compromete a base do solo, como na Estrada da Almada, que segue em monitoramento.

Chega a 69 o número de mortos após chuvas na zona da mata, em Minas Gerais Na Estrada do Camburi, um deslizamento de pequenas proporções foi registrado, sem gravidade. Já na região da Fazenda da Caixa, um trecho permanece interditado. As pontes do Camburi passaram por vistoria e a estrada foi liberada. Em Picinguaba, o tráfego também está permitido, embora haja registro de pequenos deslizamentos ao longo do percurso.

Por causa das condições das vias e do risco de novos deslizamentos, a prefeitura suspendeu as aulas nesta sexta-feira (27) em quatro escolas municipais: Picinguaba, Camburi, Sertão do Ubatumirim e Belarmino.

No bairro Ipiranguinha, houve um deslizamento na Creche Munique Muniz. Segundo o município, não houve feridos.

Dados de monitoramento indicam acumulados elevados também em outras áreas da cidade nos últimos dias, com destaque para Ubatumirim, que ultrapassou 370 mm em 96 horas. Em diferentes bairros, os volumes variaram entre cerca de 90 mm e 127 mm no mesmo período.

Com o solo ainda encharcado, a Defesa Civil alerta para o risco de novos deslizamentos e queda de barreiras, mesmo com a redução gradual da chuva. A previsão é de que ainda ocorram pancadas moderadas nos próximos dias, com acumulado estimado de cerca de 40 mm na costa norte.

A tendência, segundo os órgãos meteorológicos, é de diminuição das instabilidades com o deslocamento da frente fria e a chegada de um sistema de alta pressão, o que deve trazer períodos mais estáveis e elevação gradual das temperaturas.

A orientação às comunidades é evitar permanência em encostas e regiões alagadas e seguir as recomendações da Defesa Civil.