SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os números de roubos e latrocínios (roubos seguido de morte) no estado de São Paulo apresentaram queda acentuada em janeiro deste ano em comparação com o mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) nesta sexta-feira (27).

Considerando todo o território paulista, os roubos passaram de 15.972 em janeiro do ano passado para 12.128, agora, uma queda de 24%. Nesse mesmo período os latrocínios caíram de 18 para 7, uma queda de 61%. Essa é a menor marca em 26 anos.

Na cidade de São Paulo, a queda registrada foi de 19,1% (de 9.180 para 7.419) nos roubos em geral, na mesma comparação. Os latrocínios passaram de 4 para 2.

O recorde histórico do mês de janeiro em roubos na capital foi registrado em 2020, com 13.535 casos. E desde 2023 a capital tem registrado recuo sucessivo nos roubos em geral no mês de janeiro. Naquele ano, foram 12.008 casos, passando para 10.355 em 2024, 9.180 em 2025 e, agora, 7.419.

Segundo o major Hudson Rosa, coordenador do programa SP Vida, da SSP, a queda está relacionada ao reforço no policiamento em áreas estratégicas e ao combate aos roubos, que acabam resultando em morte. "Como o latrocínio acontece durante o roubo, quando conseguimos reduzir os roubos com ações rápidas, reforço do policiamento e monitoramento constante, automaticamente também diminuímos os casos de latrocínio", diz Rosa.

Quando os dados de roubos são desmembrados, o resultado mostra que houve queda em todos os tipos do crime. Os roubos de carga, por exemplo, tiveram um recuo de 27,5% na comparação com janeiro de 2025 na capital e Grande São Paulo. Segundo a SSP, aconteceram 208 roubos de carga em janeiro deste ano em comparação aos 287 registrados no mesmo mês de 2025.

Só na cidade de São Paulo a queda foi de 31,1%, passando de 167 ocorrências para 115 neste ano. Já na região metropolitana, foram 93 boletins de ocorrência, redução de 22,5% na comparação de um ano para o outro. E em todo o estado, foram 254 registros em janeiro de 2026, contra 350 em janeiro de 2026 (27,4%.)

"Realizamos um acompanhamento detalhado para entender a dinâmica dos crimes, as regiões onde ocorrem e manter a integração com os comandos territoriais da Polícia Militar e as unidades da Polícia Civil, fortalecendo o estudo e o enfrentamento do problema", completou o major Hudson Rosa.

Em relação aos roubos de veículos, a redução foi de 41% no estado. De 2.312 em janeiro de 2025 para 1.361 em janeiro deste ano. A SSP afirma que é a primeira vez em 26 anos que o número de carros, motos ou caminhões roubados no estado fica abaixo dos 2.000 casos no mês de janeiro.

Polícia Militar realiza megaoperação contra roubos e furtos na região central da capital paulista no fim do ano passado. A pasta destaca que o uso de ferramentas de inteligência e monitoramento, aliado ao reforço do policiamento estratégico e ao combate ao crime organizado, tem contribuído para a diminuição dos crimes patrimoniais em toda a capital.

"Os resultados demonstram que o investimento em inteligência, o fortalecimento do policiamento ostensivo e a atuação integrada das polícias estão produzindo efeitos concretos. Essa redução consistente mostra que estamos avançando no enfrentamento aos crimes patrimoniais e na proteção da população", disse o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, enfatizando que a queda contínua nos crimes indica avanço nas políticas públicas de segurança voltadas à proteção da população e à redução da criminalidade.