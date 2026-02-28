SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a passagem da frente fria pelo litoral, o estado de São Paulo deve ter um fim de semana ainda nublado, mas sem chuva. As instabilidades, no entanto, seguem para o sul da Bahia, o que deixa a região com alerta vermelho para acumulado de chuva, assim como a zona da mata e norte de Minas Gerais. Nessas regiões, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê volumes expressivos de precipitação.

Na zona da mata mineira, onde a tragédia da última segunda (23) deixou mais de 60 mortos em Juiz de Fora e Ubá, não há previsão de chuva forte, mas podem ocorrer pancadas isoladas, o que sempre é problemático quando o solo já está encharcado.

Por isso, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres) emitiu um boletim considerando alto o risco de novas enchentes e deslizamentos de terra nessa área. "Neste cenário, há possibilidade de ocorrer novos deslizamentos induzidos e esparsos em encostas com suscetibilidade a estes processos. Destaca-se também a possibilidade de reativação destes processos em áreas afetadas por deslizamentos recentes", diz o boletim.

De acordo com a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo, o fenômeno Zcas, corredor de umidade da amazônia até o Sudeste, mantém o tempo bastante instável desde o começo do dia no leste e metade norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, com chuva moderada a forte intensidade e temporais isolados.

No sul e litoral paulista e na faixa litorânea do Rio de Janeiro, pode chover mais fraco pela manhã. Entre o fim da manhã e início da tarde, as pancadas devem aumentar na faixa litorânea paulista, centro-sul do Rio e grande parte do Espírito Santo, com risco de temporais e acumulados elevados no norte mineiro e capixaba, onde a situação é de perigo.

O Inmet também prevê chuva moderada a forte em todo o Nordeste e em grande parte da região Norte.

No restante de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro, o tempo segue mais firme, mas ainda há possibilidade de chuva isolada. As temperaturas ficam elevadas no norte e metade oeste paulista, Triângulo Mineiro e áreas do Rio.

Já na região metropolitana de São Paulo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê que este sábado deve apresentar muitas nuvens ao longo da madrugada, com temperatura média de 17°C. No decorrer do dia, o sol deve aparecer entre nuvens, mas os termômetros não devem se elevar muito. A temperatura máxima deve ficar nos 25°C durante a tarde. O dia termina sem previsão de chuva para na capital paulista.