SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula visitou e sobrevoou neste sábado (28) municípios da Zona da Mata mineira afetados na última semana por fortes chuvas, cujos efeitos resultaram em ao menos 70 mortos até aqui. Pelas redes sociais, ele afirmou estar "profundamente comovido" com a situação da região.

Mais cedo, Lula visitou Ubá, onde ao menos 6 pessoas morreram desde o início da semana. Diante de autoridades e moradores locais, o petista prometeu mobilizar recursos, programas e equipes federais para apoiar a reconstrução da cidade.

"Estou hoje em Minas Gerais, visitando a região da Zona da Mata. Estive na cidade de Ubá e fiquei profundamente comovido com a dor e os prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região", disse Lula, em publicação no X

Lula anunciou que se reunirá com os prefeitos de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), de Ubá, José Damato (PSD), e outros municípios da região para "alinhar medidas emergenciais e de longo prazo". Pelo X, ele divulgou ainda que está acompanhado na região por uma comitiva de ministros, que incluem Jader Filho, das Cidades, Alexandre Padilha, da Saúde, e Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos.

Ontem, o governo federal liberou R$ 3,4 milhões para restabelecimento e assistência humanitária em Juiz de Fora e Ubá. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional informou que R$ 2,9 milhões serão enviados para Juiz de Fora e R$ 482 mil para Ubá.

Cidades tiveram estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional. Além de Juiz de Fora e Ubá, Matias Barbosa, também na região, se encontra na mesma situação. A medida é necessária para que os municípios possam acessar recursos federais.

Balanço atual de mortes em MG

O balanço oficial confirma 63 mortes em Juiz de Fora e 6 em Ubá, 69 no total. Segundo a Polícia Civil, os dados contabilizados até as 12h consideram os corpos que já deram entrada e foram processados nos postos médico-legais.

Uma nova vítima foi localizada nesta manhã em Juiz de Fora. A Polícia Civil mineira informou que deu entrada no Posto Médico-Legal do município o corpo de um homem, de 48 anos, que constava como desaparecido do bairro Linhares.

Do total de mortos, 65 foram encontrados em operações do Corpo de Bombeiros. Policiais informaram que as outras vítimas foram socorridas inicialmente com vida e morreram em unidades de saúde depois, entrando no levantamento.

Uma mulher de 36 anos foi identificada no bairro JK, em Juiz de Fora. O corpo foi encontrado na rua Natalino José de Paula e a corporação faz buscas para localizar parentes, passo necessário para o reconhecimento formal e a liberação.

A maioria dos corpos já foi liberada para as famílias. Em Juiz de Fora, 60 das 63 vítimas identificadas já foram entregues para sepultamento; em Ubá, todos os 6 corpos foram liberados.

Três pessoas seguem desaparecidas, uma em Juiz de Fora e duas em Ubá. As equipes do Corpo de Bombeiros fazem neste sábado o quinto dia de buscas na região.

Cenário da tragédia

As mortes foram provocadas por soterramentos causados por fortes temporais. A Zona da Mata mineira sofreu com deslizamentos de terra que atingiram áreas residenciais nos dois municípios.

A lista de vítimas abrange diversas faixas etárias. Entre os mortos identificados em Juiz de Fora estão crianças de 2, 3 e 5 anos, além de idosos com até 79 anos.

Chuvas na Zona da Mata devem perder força

Meteorologista acredita que a instabilidade na zona da mata mineira deve diminuir a partir de hoje. Ao UOL, Gustavo Verardo, meteorologista da Climatempo, afirmou ainda que o sol deve voltar a aparecer no sul e no sudeste no fim de semana.

"A partir de sábado à noite, essa chuva começa a perder intensidade, porque, no final de semana, a gente tem entrada de uma massa de ar seco, entre Sul e Sudeste. E isso afasta a chuva e diminui a instabilidade. No fim de semana, o sol volta a brilhar em boa parte do Sudeste", disse Gustavo Verardo.