SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que trafegavam na avenida Pompeia, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, viveram momentos de tensão com um tiroteio ocorrido durante uma tentativa de assalto no final da manhã deste sábado (28).

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública estadual, um suspeito de 19 anos tentava roubar um motorista em um cruzamento da avenida com a rua Padre Chico quando policiais militares flagraram o crime e intervieram.

Os PMs dispararam e atingiram o homem que estava em uma moto. Um cúmplice, conforme testemunhas, teria fugido na contramão. O suspeito, ainda segundo a versão oficial, foi levado ao Pronto-Socorro da Brasilândia, onde permanecia internado até a publicação dessa reportagem.

Com o homem foi apreendida uma arma utilizada no roubo. A via ficou parcialmente interditada por alguns minutos para atendimento do suspeito pelas equipes de resgate e, só então, foi liberada. Motoristas nas redes sociais relataram os momentos de tensão.

O governo paulista disse ainda que a ocorrência estava em andamento até as 16h30 deste sábado e mais informações seriam repassados após a conclusão do registro da ocorrência.