SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas foram feridas após um incidente no Aeroporto Internacional de Dubai, neste sábado (28), enquanto o Irã continuava a lançar ataques contra bases americanas na região.

A assessoria de imprensa do aeroporto, que é o mais movimentado do mundo em termos de tráfego internacional, afirmou que o saguão do local sofreu danos leves em um incidente, que foi rapidamente controlado.

"Devido aos planos de contingência já em vigor, a maioria dos terminais já havia sido esvaziada de passageiros", disse.