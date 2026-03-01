Março é um mês com muitas datas significativas para a luta pela igualdade. A mais lembrada com certeza é o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Além de defender a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e representatividade em todos os setores da sociedade, a efeméride simboliza o combate à violência e ao feminicídio, cujos números permanecem altos no país. Este foi o foco desta reportagem da .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Lançamento do programa "Acontecimentos Aristolino", na Rádio Nacional (73 anos) Nascimento do compositor, produtor musical, músico e cantor pernambucano Paulo Debétio (80 anos) Nascimento do rapper, compositor, beatmaker e skatista paulista Marcus Vinicius Andrade e Silva, mais conhecido pelo nome artístico Kamau (50 anos). O artista faz aniversário em 29 de fevereiro (ano bissexto), mas está representado aqui no primeiro dia do mês de março Antoine Henri Becquerel descobre a radioatividade (130 anos) Março Azul - mês de conscientização e prevenção ao câncer colorretal por indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) Dia Mundial da Zero Discriminação - iniciativa contra a discriminação de pessoas por causa de sua idade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, raça, etnia, idioma, saúde (incluindo estado sorológico positivo para o HIV), localização geográfica, situação econômica ou de migração, ou por qualquer outro motivo Inauguração da terceira versão da Estação da Luz (125 anos)
Lançamento do programa "Acontecimentos Aristolino", na Rádio Nacional (73 anos)
Nascimento do compositor, produtor musical, músico e cantor pernambucano Paulo Debétio (80 anos)
Nascimento do rapper, compositor, beatmaker e skatista paulista Marcus Vinicius Andrade e Silva, mais conhecido pelo nome artístico Kamau (50 anos). O artista faz aniversário em 29 de fevereiro (ano bissexto), mas está representado aqui no primeiro dia do mês de março
Antoine Henri Becquerel descobre a radioatividade (130 anos)
Março Azul - mês de conscientização e prevenção ao câncer colorretal por indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS)
Dia Mundial da Zero Discriminação - iniciativa contra a discriminação de pessoas por causa de sua idade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, raça, etnia, idioma, saúde (incluindo estado sorológico positivo para o HIV), localização geográfica, situação econômica ou de migração, ou por qualquer outro motivo
Inauguração da terceira versão da Estação da Luz (125 anos)
Ainda Estou Aqui conquista o prêmio de Melhor Filme Internacional, o primeiro Oscar da história do cinema brasileiro (1 ano)
Nascimento do estadista e político russo Mikhail Gorbatchov (95 anos)
Morte do músico, cantor, ator, diretor, pintor, poeta e compositor francês Sergé Gainsbourg (35 anos)
Morte da jornalista, médium, parapsicóloga e artista plástica paulista Elsie Dubugras (20 anos). Durante 33 anos, foi editora especial da Revista Planeta, e apresentou ao mundo o trabalho do médium brasileiro Luiz Antonio Gasparetto
Nascimento do instrumentista paulista Amilton Godói (85 anos) - integrante do "Zimbo Trio"
Acidente aéreo com o grupo musical Mamonas Assassinas. A colisão do jato Learjet com a Serra da Cantareira culminou na morte de nove tripulantes, incluindo todos os integrantes da banda (30 anos)
Morte da escritora, roteirista e cineasta francesa Marguerite Donnadieu, a Marguerite Duras (30 anos)
Morte do acordeonista, compositor e produtor musical paraibano José Abdias de Farias (35 anos)
Nascimento do cantor e compositor mineiro Vanderli Catarina, conhecido pelo nome artístico Vander Lee (60 anos)
Dia Internacional do Cuidado Auditivo
Dia Mundial da Vida Selvagem
Tombamento estadual da Basílica de Santa Luzia do Rio das Velhas, em Santa Luzia (50 anos)
Lançamento do programa "Época de Ouro", na Rádio Nacional (21 anos) - dedicado ao chorinho
Nascimento do futebolista fluminense Dario José dos Santos, o Dadá Maravilha (80 anos)
Nascimento da cantora potiguar Ademilde Fonseca Delfino (105 anos)
Nascimento do compositor, letrista, músico, professor, produtor musical, pesquisador, locutor, escritor e maestro paulista Edgard Barbosa Poças (80 anos) - criador da Turma do Balão Mágico
Morte da cantora lírica paulista Constantina Araújo (60 anos)
Nascimento do escritor, jornalista e roteirista amazonense Márcio Souza, conhecido por Mad Maria (80 anos)
Nascimento do banqueiro, historiador e escritor pernambucano Fernando Pio dos Santos (120 anos)
Começam a retornar as imagens do Cometa Halley e as primeiras imagens do seu núcleo feitas pela sonda espacial soviética Vega 1 (40 anos)
Nascimento do cantor e compositor fluminense Abílio Lessa (100 anos)
Nascimento da filósofa polonesa Rosa Luxemburgo (155 anos)
Lançado o primeiro álbum póstumo de Jimi Hendrix "The Cry of Love" (55 anos)
Winston Churchill utiliza pela primeira vez a palavra "Cortina de Ferro" no seu discurso na Universidade Westminster em Fulton, Missouri, nos Estados Unidos (80 anos)
Dia Nacional da Música Clássica
Dia Internacional de Sensibilização para o Desarmamento e a Não-Proliferação
Morte do cantor, compositor e pintor fluminense Mario Telles (20 anos)
Nascimento do guitarrista, baixista, saxofonista, compositor e cantor britânico David Gilmour (80 anos) - vocalista da banda inglesa Pink Floyd
Morte do sociólogo, professor e jornalista paulista Perseu Abramo (30 anos)
Morte do engenheiro e político paulista Mário Covas Júnior (25 anos)
Nascimento do animador e diretor de cinema paulista Alê Abreu (56 anos) - dirigiu, entre outros, Garoto Cósmico e O Menino e o Mundo, tendo este sido indicado ao Oscar de melhor filme de animação
Alexander Graham Bell patenteia invenção que ele chama de telefone (150 anos)
Dia do Paleontólogo - fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia
Primeira irradiação do programa humorístico "A Casa da Sogra", na Rádio Nacional (79 anos)
Morte do produtor musical, arranjador, compositor, engenheiro sonoro, músico e maestro britânico George Martin - conhecido como o quinto beatle (10 anos)
Morte do compositor, trompetista e regente fluminense Paulino Sacramento (100 anos)
Dia Internacional da Mulher
Nascimento do militar, escritor, professor de ioga potiguar José Hermógenes de Andrade Filho, mais conhecido como professor Hermógenes (105 anos) - divulgador da hatha ioga no Brasil
Morte do acordeonista e compositor mineiro Antenógenes Honório da Silva (25 anos)
Morte do músico pernambucano Juvenal de Holanda Vasconcelos, o Naná Vasconcelos (10 anos)
Nascimento do escritor norte-rio-grandense José Bezerra Gomes (115 anos). Sua obra aborda temática regionalista nordestina e em sua homenagem foi criada uma fundação de apoio à cultura, a Fundação Cultural José Bezerra Gomes, na sua cidade natal, Currais Novos, no Rio Grande do Norte
Morte do jogador de basquetebol fluminense Zenny de Azevedo, mais conhecido como Algodão (25 anos)
Morte do pianista e compositor britânico Keith Noel Emerson (10 anos) - mundialmente conhecido depois de fundar a banda Emerson, Lake & Palmer (ELP), um dos primeiros supergrupos de rock, em 1970
Morte do rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves João Maria José Francisco Xavier de Paula Luís Antônio Domingos Rafael de Bragança, o Dom João VI (200 anos)
Dia Internacional das Juízas
Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo
Dia do Telefone
Inauguração do Parque do Rodeador (52 anos). O local abriga um dos maiores complexos de transmissão radiofônica do país, incluindo os transmissores em ondas curtas (OC) da Rádio Nacional da Amazônia, única emissora do país que consegue ter alcance nacional e até internacional
Morte do jurista, educador e escritor baiano Anísio Teixeira (55 anos)
Nascimento do bandoneonista e compositor argentino Astor Piazzolla (105 anos)
Nascimento do jurista e poeta fluminense António Cândido Gonçalves Crespo (180 anos). Filho de mãe escrava, fixou-se em Lisboa aos 14 anos de idade e estudou Direito na Universidade de Coimbra
Nascimento do humorista, apresentador de televisão, roteirista e produtor fluminense Carlos Alberto de Nóbrega (90 anos)
Nascimento da atriz e cantora estadunidense Liza Minnelli (80 anos)
Nascimento do baixista, compositor britânico Steve Harris (70 anos) - conhecido por ser co-produtor e fundador da banda britânica de heavy metal Iron Maiden
Nascimento do cantor e compositor fluminense Áureo Campagnag de Sousa, o Aurinho da Ilha (95 anos). Pertencente à ala de compositores do Salgueiro, compôs o samba-enredo "História da liberdade no Brasil", que classificou a escola em 3º lugar no Grupo 1 no desfile de 1967
Um reator da Central Nuclear de Fukushima I derrete, explode e libera radioatividade na atmosfera um dia após o sismo do Japão (15 anos)
Dia da Pessoa Bibliotecária
Nascimento do cineasta, ator e roteirista paulista José Mojica Marins, o Zé do Caixão (90 anos)
Nascimento do cantor e compositor pernambucano Francisco de Assis França, o Chico Science (60 anos)
Nascimento do compositor mineiro Synval Silva (115 anos). Em 1940, ele fundou o GRES Império da Tijuca, para o qual compôs o samba "Sandália de cetim", participando da ala dos compositores até a morte
Morte do cantor sertanejo paulista Francisco dos Santos, o Cascatinha da dupla "Cascatinha & Inhana" (30 anos). Junto com a esposa Ana Eufrosina da Silva, formaram uma das principais duplas sertanejas do Brasil
Lançamento do programa "A Hora do Pato", por Heber de Bôscoli, na Rádio Nacional RJ (84 anos)
Nascimento do músico fluminense Oswaldo Montenegro (70 anos)
Três explosões destroem a Plataforma P-36 da Petrobras na Bacia de Campos, a maior plataforma semissubmersa de produção de petróleo no mundo, antes de seu naufrágio (25 anos)
Início da Guerra Civil Síria (15 anos), conflito interno em andamento que começou como uma série de grandes protestos populares em 26 de janeiro de 2011 e progrediu para uma violenta revolta armada
Governo francês condecora o escritor Paulo Coelho com o título de Cavalheiro das Artes e das Letras (30 anos)
Dia Mundial do Direito do Consumidor
Dia da Escola
Nascimento do teatrólogo, dramaturgo e ensaísta fluminense Augusto Boal (95 anos)
Dia Nacional do "Teatro do Oprimido" - data em homenagem ao dia de nascimento de seu criador, o teatrólogo Augusto Boal
Dia de Conscientização das Mudanças Climáticas
Dia Nacional do Ouvidor
Primeira irradiação do programa infantil "História de Chinelos", na Rádio Nacional (74 anos)
Nascimento do cronista, comentarista esportivo, poeta e compositor pernambucano Antônio Maria (105 anos) - considerado o rei do samba-canção na década de 1950
Nascimento do cantor e compositor paulista Francisco Ferraz Neto, o Risadinha (105 anos) - contratado pela Rádio Nacional
Morte do crítico e gestor público do cinema fluminense José Carlos Avellar (10 anos)
Dia Nacional da Imigração Judaica
Previsão de Término do Ramadan (Data Móvel)
Primeira transmissão do programa "Momento de Jazz", produzido por Nelson Tolipan, na MEC FM (40 anos)
Nascimento do violonista e músico paraibano Francisco Soares de Araújo, o Canhoto da Paraíba (100 anos)
Nascimento do compositor baiano José de Assis Valente (115 anos)
Dia Nacional do Artesão
O escritor brasileiro Monteiro Lobato é preso por criticar as torturas praticadas pelo Estado Novo (85 anos)
Taça Jules Rimet, nome dado ao troféu da Copa do Mundo da FIFA até 1970, é roubada em exibição na cidade de Londres (60 anos)
Equinócio de Primavera (hemisfério Norte) e Equinócio de Outono (hemisfério Sul). Em várias culturas nórdicas ancestrais, o equinócio da primavera era festejado com comemorações que deram origem a vários costumes hoje relacionados com a Páscoa da religião cristã
Dia Internacional da Felicidade
Dia do Contador de Histórias
Inauguração do Museu da Língua Portuguesa (20 anos)
Dia Internacional das Florestas
Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial
Dia Internacional da Síndrome de Down
Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé
Morte do músico cubano Pío Leyva (20 anos) - participou do "Buena Vista Social Club"
Dia Mundial da Água - comemoração que foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na Resolução A/RES/47/193, de 22 de fevereiro de 1993
Nascimento da atriz brasileira-polonesa Berta Loran (100 anos)
Morte da atriz anglo-americana Elizabeth Taylor (15 anos)
Carmen Miranda se consagra a primeira e única artista do Brasil a deixar as impressões de suas mãos em uma plataforma da "Calçada da Fama", do Chinese Theatre (85 anos), em Hollywood
Ayrton Senna vence pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (35 anos)
Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Graves Violações dos Direitos Humanos e pela Dignidade das Vítimas
Dia Mundial de Combate à Tuberculose
Dia da União dos Povos Latino-Americanos
O município de Paraty recebe o título de "Monumento Nacional", sob a supervisão da diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Iphan (60 anos)
Dia Internacional em Lembrança pelas Vítimas da Escravidão e do Tráfego Transatlântico de Escravos nos Navios Negreiros - comemoração que mereceu uma designação especial da Assembleia Geral da ONU, em 28 de novembro de 2006
O Parlamento Britânico aprova o Abolition of the Slave Trade Act, proibindo o tráfico de escravos no Império Britânico (1807)
Dia Nacional da Comunidade Árabe
Brasil assina o Tratado de Assunção em 1991, que cria o Mercosul, junto com Argentina, Uruguai e Paraguai (35 anos)
Dia do Cacau - data comemorativa não oficial, em referência à importância histórica e econômica do cultivo no Brasil, especialmente no sul da Bahia
Morre o compositor alemão Ludwig van Beethoven, um dos maiores nomes da música clássica (1877)
Termina a Batalha de Iwo Jima, no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial (1945)
O médico Jonas Salk anuncia o desenvolvimento da primeira vacina eficaz contra a poliomielite (1953)
Dia Mundial do Teatro
Dia Nacional da Inclusão Digital
Dia do Grafite - data em homenagem ao pioneiro do grafite no Brasil, Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987
Dia Nacional do Circo
Aniversário de Ceilândia - Região Administrativa dos Distrito Federal (55 anos)
Morte da ensaísta, escritora, editora e crítica literária paulista Heloisa Teixeira, conhecida anteriormente como Heloisa Buarque de Hollanda (1 ano)
Estreia do programa "Puxa o Fole", na Rádio Nacional AM RJ (16 anos) - dedicado ao forró
Nascimento da cantora, compositora e atriz estadunidense Lady Gaga (40 anos)
É lançada em Atlanta, Estados Unidos, a primeira versão da Coca-Cola, criada pelo farmacêutico John Stith Pemberton (1886)
A Irlanda se torna o primeiro país do mundo a adotar a proibição total do fumo em ambientes fechados de trabalho (2004)
Nascimento do cantor e compositor fluminense Jorge Gomes Pessanha, o Jorginho Pessanha (95 anos)
Nascimento do músico fluminense Felipe de Nóbrega Ribeiro, o Bi Ribeiro (65 anos) - baixista da banda "Paralamas do Sucesso"
Dia Internacional de Lixo Zero
Nascimento do compositor e instrumentista fluminense Luis Reis (100 anos)
Estreia da Sinfonia nº 1, de Robert Schumann, em Leipizig (185 anos)
Lançamento no Brasil da revista de cinema A Scena Muda (105 anos) - a primeira do gênero no país
Inauguração do Metrô de Brasília (25 anos)
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
