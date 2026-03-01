Lançamento do programa "Acontecimentos Aristolino", na Rádio Nacional (73 anos)

Nascimento do compositor, produtor musical, músico e cantor pernambucano Paulo Debétio (80 anos)

Nascimento do rapper, compositor, beatmaker e skatista paulista Marcus Vinicius Andrade e Silva, mais conhecido pelo nome artístico Kamau (50 anos). O artista faz aniversário em 29 de fevereiro (ano bissexto), mas está representado aqui no primeiro dia do mês de março

Antoine Henri Becquerel descobre a radioatividade (130 anos)

Março Azul - mês de conscientização e prevenção ao câncer colorretal por indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS)

Dia Mundial da Zero Discriminação - iniciativa contra a discriminação de pessoas por causa de sua idade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, raça, etnia, idioma, saúde (incluindo estado sorológico positivo para o HIV), localização geográfica, situação econômica ou de migração, ou por qualquer outro motivo

Inauguração da terceira versão da Estação da Luz (125 anos)