SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ataque dos EUA e de Israel mata líder supremo do Irã, Teerã revida e lança mísseis contra Tel Aviv e bases americanas no Oriente Médio e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (1º)

Guerra no Irã

EUA e Israel matam líder supremo do Irã em ataque conjunto. Mídia estatal iraniana confirma morte de aiatolá Khamenei em ação militar neste sábado (28)

Donald Trump

Presidente americano diz já ter nome em mente para sucessão. Trump sugeriu mudança de regime e diz que objetivo dos ataques é defender povo americano.

Vítimas

Bombardeio atinge escola no Irã e mata 108, diz Crescente Vermelho. Presidente do país chama ato de bárbaro e 'nova página sombria na lista de crimes' de Israel e EUA.

Retaliação

Irã revida e lança mísseis contra Israel e bases americanas no Oriente Médio. Bahrein, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Kuwait foram alvo de retaliação, diz agência de notícias.

Diplomacia

Governo brasileiro condena ofensiva e fala em 'grave preocupação'. Itamaraty diz apelar a todas as partes para que respeitem o Direito Internacional.

Gleisi chama ataque de irresponsável; Flávio Bolsonaro diz que governo Lula está do lado errado. PT diz que justificativa de EUA e Israel de impedir desenvolvimento de armas nucleares no Irã é 'falsa'.

AGU

Governo Lula cria brecha para 'sigilo eterno' em cartas oficiais do presidente. Casa Civil e CGU negaram acesso a cartas de Lula trocadas com chefes de Estado e membros do COI.

Mercado de trabalho

Desemprego na mínima ofusca desperdício de mão de obra ainda em dois dígitos. Subutilização capta dificuldades além da procura por trabalho; taxa de 13,4% também é a menor da série.

Banco Master

Mendonça dispensa Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, de depor em CPI. Ministro libera de depor também o advogado Paulo Humberto Barbosa, que adquiriu participação no Tayayá.

Eleições 2026

Bolsonaro diz em carta que escolherá candidatos ao Senado e indica Pollon pelo MS. Flávio e Pollon negam pedido e ex-primeira-dama defende escolha de Bolsonaro para o Senado

Chuva

Lula visita Minas Gerais e anuncia casas gratuitas para vítimas das chuvas. Presidente determinou criação de escritório federal em Juiz de Fora para agilizar reconstrução. Número de vítimas devido a temporais em Minas Gerais sobe para 71.

Transporte público

Túnel do metrô sob a Paulista entra em fase crítica com corte de fundações. Com 75% de escavações concluídas, obra para ligar duas estações deve ficar pronta até o fim do ano.

dinossauro

Ossos encontrados em obra de ferrovia no Maranhão são de dinossauro pescoçudo. Animal viveu há cerca de 120 milhões de anos e atingia 20 metros de comprimento.

Violência

Suspeito é baleado pela PM durante tentativa de assalto em São Paulo. Caso aconteceu em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Homem foi levado por equipes de salvamento dos bombeiros e segue internado.

Dennis Carvalho (1947 - 2026)

Morre Dennis Carvalho, que mudou a TV com 'Vale Tudo', 'Dancin' Days' e 'Fera Ferida'. Morte foi confirmada pelo hospital onde ele estava internado, mas a causa não foi divulgada. Carreira dele foi marcada pela parceria de longa data com o autor Gilberto Braga, morto em 2021

Celebridades

Durante show, Ivete Sangalo detalha acidente e fala sobre ida ao hospital: 'Vai dar certo'. Cantora se apresentou no Ginásio do Ibirapuera após queda. Artista relatou ida ao hospital e destacou fé durante momento delicado.