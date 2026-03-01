BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O norte de Minas Gerais está sob aviso para chuvas intensas neste domingo (1º), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A zona da mata de Minas foi atingida por um temporal durante a semana que levou a dezenas de mortes.

O Inmet tem um aviso ativo de perigo potencial para o norte do estado por chuvas que podem chugar a 50 mm no dia e ventos intensos (40-60 km/h). Juiz de Fora, uma das cidades mais atingidas pelo temporal, pode ter mais pancadas de chuva na noite de domingo, segundo o instituto. Ubá, outra cidade com mortes, também tem precipitação prevista.

Mais ao norte ainda de Minas, próximo à Bahia, o aviso do Inmet é de grande perigo devido ao acumulado de chuva. O instituto aponta grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos, além de deslizamentos.

O aviso de grande perigo pelo acumulado de chuvas também abrange uma região ampla do Nordeste brasileiro, chegando até mesmo a um pequeno trecho do Pará.

Outro aviso de perigo do Inmet relativo a chuvas abrange partes do Norte e do Centro-Oeste, além também de Minas Gerais e quase todo o Nordeste.

Situação em Minas Gerais

Até o momento, 71 mortes tinham sido confirmadas, sendo 65 em Juiz de Fora e seis em Ubá. O corpo de um menino de 9 anos, que estava desaparecido, foi encontrado em Juiz de Fora.

Juiz de Fora foi a cidade mais atingida pelo temporal ocorrido entre segunda (23) e terça-feira (24). Fortes chuvas voltaram a atingir a cidade na noite de quarta-feira (25). O Hospital de Pronto Socorro, um dos principais da cidade, teve o subsolo inundado, houve novos deslizamentos e várias vias ficaram alagadas, impedindo a passagem de serviços essenciais.

O presidente Lula esteve no estado no sábado (28), em visita a áreas atingidas. Lula anunciou medidas emergenciais e de reconstrução para os municípios da zona da mata, tomando como referência o modelo adotado no Rio Grande do Sul.