SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros encontrou na noite deste sábado (28) o corpo de um menino de 9 anos que estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (23), depois de um forte temporal que atingiu Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Pietro Cesar Teodoro Freitas era a única vítima que ainda não havia sido localizada na cidade. Depois de encontrarem o corpo do menino, os Bombeiros encerram os trabalhos de busca no município.

Ao todo, 65 pessoas morreram na cidade e mais de 8.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

A Zona da Mata Mineira foi atingida por um temporal durante a semana que levou a dezenas de mortes. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região continua sob risco para mais chuvas intensas neste domingo (1º).

O Inmet tem um aviso ativo de perigo potencial para o norte do estado por chuvas que podem chugar a 50 mm no dia e ventos intensos (40-60 km/h). Juiz de Fora, uma das cidades mais atingidas pelo temporal, pode ter mais pancadas de chuva na noite de domingo, segundo o instituto. Ubá, outra cidade com mortes, também tem precipitação prevista.

Em Ubá, foram registradas sete mortes e uma pessoa segue desparecida. Na noite deste sábado, o corpo de um homem foi localizado a cerca de 7km do centro da cidade, a área mais afetada pelos temporais.