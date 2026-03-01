SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autoridades mineiras informaram neste domingo (1º) que o número de mortos registrados na região da Zona da Mata do estado, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região desde o início da semana, subiu para 72 pessoas.

Foram 65 mortes contabilizadas em Juiz de Fora, e 7 em Ubá, até aqui. O número foi divulgado durante uma coletiva de imprensa na manhã deste domingo com autoridades estaduais da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Polícia Militar. Até ontem, 70 mortos e três desaparecidos haviam sido registrados nos dois municípios.

Os bombeiros resgataram 61 corpos soterrados por desabamentos em Juiz de Fora, e 7 em Ubá, desde a noite de segunda-feira, informou a corporação. O delegado-geral Eurico da Cunha Neto, chefe do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, explicou a diferença no total de mortos contabilizados pelos diferentes órgãos. "Os números variam porque nem todos os corpos que foram levados ao IML foram encontrados pelos bombeiros", uma vez que pessoas resgatadas ainda com vida morreram depois de receber socorro.

Em média, um corpo foi recuperado em menos de 2 horas pelos bombeiros em Juiz de Fora. A informação foi repassada pelo comandante do 3º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Joselito Oliveira de Paula, durante a coletiva de imprensa.

O corpo de um menino de 9 anos, o último dado como desaparecido em Juiz de Fora, foi encontrado na noite deste sábado (28). Pietro Cesar Teodoro Freitas foi localizado por volta das 20h por meio do trabalho de bombeiros, cães e maquinários no bairro Paineiras, em uma área classificada por autoridades como uma das mais complexas para buscas. "Era um terreno muito íngreme, instável, com bastante rocha", afirmou o comandante dos bombeiros.

Apenas uma vítima segue desaparecida em Ubá. Ela teria sido arrastada pelas enchentes no município, e os bombeiros continuam as buscas por ela na região. Ontem, o corpo de outra pessoa dada como desaparecida foi localizado por um civil, que acionou autoridades para o resgate, informou ainda o porta-voz dos bombeiros.

A Defesa Civil, a nível municipal, estadual e federal, permanecerá nos próximos dias em ações de vistoria das áreas de risco nos municípios da Zona da Mata, segundo autoridades. As operações, conforme o coordenador estadual adjunto do órgão mineiro, o tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino, busca ampliar, caso necessário, as áreas isoladas e evacuadas na região. Além de Juiz de Fora e Ubá, os municípios de Matias Barbosa e Cataguases também recebem reforços da Defesa Civil do estado, segundo Marcelino.

Polícia Militar reforçará, a partir de agora, o policiamento de imóveis atingidos pelas chuvas e locais de abrigo. "Encerramos um ciclo de trabalho, extenuante, intenso, desgastante (...), e um novo ciclo se inicia, focando todos os nossos esforços que, até então, estavam empregados em ações de busca e apoio aos bombeiros, na proteção do patrimônio daqueles que já foram vítimas, para que não sejam novamente vitimados", afirmou o coronel Lúcio Ferreira da Silva Neto, comandante da 4ª região da Polícia Militar.

As autoridades monitoram golpes relacionados à coleta de falsas doações na região. "A gente orienta a população que não faça Pix se não conhecer exatamente para onde esse dinheiro está indo", afirmou o delegado-geral Eurico da Cunha Neto. Ele recomendou que a população busque por canais governamentais oficiais para informações sobre doações a famílias atingidas na região.

Chuva

A Zona da Mata Mineira foi atingida por um temporal durante a semana que, além das mortes, deixou milhares desabrigados.

Segundo a Defesa Civil mineira, a chuva agora se deslocada para a região leste do estado. "Nós já estamos recebendo ocorrências de enchentes e inundações, não só no leste, mas também no norte do estado de Minas Gerais, e há uma tendência de que isso se intensifique nos próximos dias.

A região da Zona da Mata deve permanecer por um período sem chuvas por pelo menos uma semana", concluiu o coordenador estadual adjunto do órgão mineiro na coletiva.