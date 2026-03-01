SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As companhias aéreas Emirates e Qatar Airways anunciaram neste domingo (1º) que vão ampliar a suspensão de voos que saem de aeroportos brasileiros para o Qatar e Emirados Árabes Unidos por causa das restrições aéreas no Oriente Médio em meio aos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã.

Em um comunicado, a Emirates informou que todas as operações estão suspensas ao menos até rsta segunda-feira (2). Anteriormente, ela havia informado que a suspensão era apenas até este domingo.

A empresa orienta os clientes sobre o que fazer com a suspensão. Eles têm a opção de remarcar as passagens em até 20 dias da data original da viagem ou pedir reembolso.

Em nota nas suas redes sociais, a Qatar Airways diz que vai retomar as operações assim que autoridade de aviação civil do Qatar anunciar a reabertura do espaço aéreo.

Conforme mostrou a Folha, três voos que partiram do Brasil neste sábado (28) para o Qatar e para os Emirados Árabes tiveram de retornar ao país.

Um voo da companhia aérea Emirates, que durante a madrugada decolou para Dubai do aeroporto do Galeão, voltou ao Rio de Janeiro na tarde deste sábado. A previsão era de que o Boeing 777 do voo 0247 chegasse às 15h55, mas só aterrissou 20 minutos depois.

No aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, um Airbus A380 da mesma empresa, que decolou para Dubai a 1h30, pousou de volta pouco antes das 15h. O mesmo voo estava programado para a madrugada deste domingo para os Emirados Árabes, mas foi cancelado.