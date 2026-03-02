SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão subterrânea provocou a formação de uma cratera na altura do número 2078 da rua da Consolação, nas proximidades da avenida Paulista, umas das regiões mais movimentadas de São Paulo.

Ainda não foi identificada a causa da explosão, ocorrida por volta das 22h30 deste domingo (1º), no sentido centro-avenida Paulista. Três faixas da via foram interditadas. Ninguém ficou ferido. Durante a madrugada, uma grande lona preta foi colocada sobre a cratera.

Testemunhas relataram terem visto uma fumaça preta e sentido cheiro de borracha queimada antes da explosão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a Enel, a Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foram chamadas ao local.

A Comgás não identificou vazamento e, em nota, afirma que o incidente não tem relação com o gás encanado. A companhia recebeu um chamado às 23h16 e informa ter chegado ao local às 23h25.

Vinte e cinco linhas de ônibus passam pela Consolação e não precisaram ser desviadas. Agentes da CET orientam os motoristas no local.

