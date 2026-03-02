SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo deve ter um início de semana marcado por tempo nublado e temperatura amena. Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), pelo menos até esta terça-feira (3), a capital paulista deverá ter céu com muitas nuvens.

A temperatura na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial do município, tende a oscilar entre 14°C e 25°C.

A máxima deve subir gradualmente até chegar a 30°C na quinta-feira (5), quando há possibilidade de chuvas isoladas.

O Inmet emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para chuvas em praticamente todo o estado do Espírito Santo e em parte do Nordeste.

O alerta vale ao menos até esta segunda-feira. Estão incluídas as capitais Salvador e Fortaleza.

Conforme o instituto federal ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o acumulado de chuva em 24 horas pode ser superior a 100 mm.

São grandes os riscos de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, com deslizamentos de encostas, em cidades com áreas de risco, diz o Inmet.

Em Salvador, a chuva só deve amenizar na quinta-feira. Em Fortaleza, a tendência é que a instabilidade diminua na quarta (4). Mesmo assim, pode continuar a chover, mas com menos intensidade.

Boletim do Inmet para o mês de março aponta que é prevista chuva até 50 mm acima da média em praticamente todos os estados do Nordeste, com destaque para o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Em outras áreas do Nordeste, como o sul da Bahia, o leste de Pernambuco e os estados de Sergipe e Alagoas, o prognóstico indica valores próximos à climatologia de março.

Em Minas Gerais, há alerta amarelo, de perigo potencial para chuva, válido para a região noroeste do estado.

O volume de chuva deve chegar a 50 mm por dia, com ventos de até 60 km/h. Mas há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A região da Zona da Mata mineira, que sofreu com as fortes chuvas na semana passada ?pelo menos 71 pessoas morreram nas cidades de Juiz de Fora e Ubá ?deve ter um refresco neste início de semana.

Conforme o Inmet, o céu tende a ficar nublado durante toda a semana, mas não deve chover, ao menos até quarta-feira. E mesmo assim, se a chuva voltar, não deve ser com grande intensidade.