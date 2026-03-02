SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois alertas extremos para risco de rompimento da Barragem de Lages, na cidade de Porteirinha, a 580 km de Belo Horizonte, foram emitidos ontem.

Chuva intensa fez com que barragem extravasasse e água atingisse regiões ribeirinhas da zona rural da cidade. A informação foi confirmada pelo prefeito, Silvanei Batista (PSB), nas redes sociais.

Área de maior risco de rompimento da barragem fica na região de Fazenda Lages II, que foi esvaziada. A evacuação aconteceu ainda na tarde de ontem e, como há previsão para mais chuva na área, moradores foram orientados a não voltarem ao local.

Mais de 100 pessoas precisaram ser retiradas de casa com ajuda da Defesa Civil e da Polícia Militar, segundo o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

Cidade declarou situação de emergência. O reconhecimento da situação de emergência foi feito ainda ontem pelo Governo Federal e, agora, a cidade poderá usar recursos para assistência humanitária e atendimento a desabrigados e desalojados.

Chuvas deixaram mais de 70 mortos em uma semana no estado. A cidade de Juiz de Fora, na zona da mata mineira, tem o maior número de vítimas: 65. Ela é seguida de Ubá, com sete mortos. Ao todo, 9.591 pessoas estão desalojadas e outras 601 estão desabrigadas no estado.