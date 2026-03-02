SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Estava com cheiro de queimado, cheiro de borracha ou plástico. A gente até comentou no prédio: ?Meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa aqui??"

O relato é do maranhense Rafael Ramos, 26, que estava hospedado na região da rua da Consolação e presenciou os momentos que antecederam a explosão que abriu uma cratera no centro de São Paulo.

Segundo ele, por volta das 6h50, ouviu-se um barulho forte. Em seguida, houve uma oscilação geral. "Oscilou tudo: energia, internet, chuveiro. Depois, parou tudo", afirmou. Rafael desceu para verificar o que havia ocorrido e se deparou com o buraco já aberto no asfalto.

"Está bem fundo. Logo chegou equipe no local", contou. Ele disse que não conseguiu registrar imagens porque deixou o celular no apartamento ao sair às pressas.

A explosão ocorreu por volta das 22h30 de domingo (1º), na altura do número 2.078 da rua da Consolação, no bairro Consolação. Com o impacto, o asfalto cedeu, formando uma cratera de cerca de 15 metros quadrados. Não houve registro de vítimas.

De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, a Enel foi acionada e investiga as causas da explosão. A concessionária informou que precisou desligar a rede para realizar os trabalhos com segurança, impactando um cliente, que está sendo atendido por meio de gerador. As causas da ocorrência seguem em apuração.

Segundo a Defesa Civil, o atendimento contou com o Corpo de Bombeiros, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a Enel e a Comgás. Após vistoria técnica, a Comgás informou que não foi constatado vazamento de gás. A Defesa Civil não foi acionada diretamente para a ocorrência. A SSP foi indicada como responsável por informações complementares.

INTERDIÇÕES E TRÂNSITO

A CET informou que há interdições parciais na via.

No sentido bairro, estão bloqueadas as faixas 2, 3 e 4, além da calçada, cerca de 50 metros após a rua Maceió. No sentido Centro, está interditada a faixa 4, na altura das ruas Matias Aires e Antônio Carlos. Também permanecem bloqueadas a faixa 3 na rua Matias Aires e a faixa 1 na rua Antônio Carlos.

Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) foram instalados para orientar os motoristas. O desvio para veículos está sendo feito pela rua Maceió e Avenida Angélica. Ônibus e táxis permanecem na faixa 1 da rua da Consolação junto à rua Maceió. O bloqueio segue na altura das ruas Matias Aires e Bela Cintra.

Na manhã desta segunda-feira (2), o trânsito opera com restrições e lentidão. No sentido avenida Paulista, apenas uma pista está liberada em determinado trecho, com passagem alternada de veículos.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a SPTrans, 25 linhas de ônibus operam com morosidade em razão da interferência viária na região.

Tags:

SP