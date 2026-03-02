RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Papa Leão 14 nomeou nesta segunda-feira (2) dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo de Aparecida, em São Paulo. Ele substitui dom Orlando Brandes, que cumpriu renúncia obrigatória conforme diretriz do Vaticano.

A arquidiocese de Aparecida engloba o Santuário Nacional de Aparecida e cinco municípios ? Guaratinguetá, Lagoinha, Potim e Roseira, além de Aparecida.

Dom Mário Antônio da Silva, 59, era arcebispo metropolitano de Cuiabá. Ele é paulista, natural de Itararé, e foi ordenado sacerdote em 1991 em Jacarezinho, no Paraná. Foi bispo auxiliar em Manaus e bispo diocesano de Roraima.

Ele também é presidente da Cáritas brasileira e foi vice-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) entre 2019 e 2023.

Dom Mário foi um dos signatários de uma nota conjunta assinada pela CNBB que condenou o uso da religião por candidatos, durante a campanha eleitoral de 2022. Também assinou nota contra a legalização dos jogos de azar, no mesmo ano.

Dom Orlando Brandes cumpriu renúncia obrigatória determinada em norma da Igreja Católica. A regra prevê que arcebispos e bispos devem solicitar renúncia ao completar 75 anos.

Dom Orlando solicitou a saída em 2021, quando chegou à idade, mas o Papa Francisco prorrogou à época a permanência do arcebispo até os 80 anos.