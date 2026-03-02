SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Minutos antes da explosão que abriu uma cratera na rua da Consolação, no centro de São Paulo, cerca de quatro funcionários da Enel trabalhavam na galeria subterrânea da via, segundo o bancário Diogo Mariano, 32, que mora em frente ao local.

Ele conta que chegou em casa por volta das 22h30 de domingo (1º) e já encontrou a equipe atuando na altura da esquina com a rua Maceió. "Eles estavam mexendo ali na galeria, provavelmente nos fios", afirmou.

Algum tempo depois de subir ao apartamento, Diogo diz que ele e a esposa sentiram um cheiro forte. "Não sei se era borracha ou eletricidade, mas a gente sentiu um cheiro estranho." Em seguida, ouviram o estrondo. "Foi uma explosão muito alta", relatou.

Segundo ele, o barulho foi tão intenso que pôde ser ouvido mesmo com as janelas antirruído do apartamento fechadas.

Da janela do imóvel, que fica de frente para a Consolação, ele viu o asfalto quebrado. "Quando eu olhei, já tinha policiais e as mesmas pessoas que estavam trabalhando ali. Eles estavam todos no telefone, como se estivessem se mobilizando", contou.

De acordo com o morador, pouco depois os funcionários deixaram o local de moto. A Polícia Militar permaneceu na área, e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegaram na sequência para isolar o trecho. Mais tarde, equipes iniciaram a medição e o cercamento da área.

Apesar do impacto, o apartamento dele não ficou sem energia.

A explosão abriu uma cratera de cerca de 15 metros quadrados na altura do número 2.104 da rua da Consolação. Não houve registro de vítimas. As causas do incidente ainda são investigadas.

Procurada, a Enel não comentou a presença de funcionários trabalhando no local antes da explosão e reforçou a nota que já havia divulgado na manhã desta segunda (2).

"A Enel Distribuição São Paulo informa acionada pelo Corpo de Bombeiros, atua, assim como outros agentes públicos, na investigação de uma ocorrência na Rua da Consolação. Para que os trabalhos sejam realizados com segurança, foi necessário o desligamento do fornecimento de energia para apenas um cliente, que, no momento, segue atendido por meio de gerador. Ainda não se sabe se a ocorrência tem relação com a rede elétrica."