SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), lançou nesta segunda-feira (2) o novo sistema de certificação de conclusão do ensino médio.

Nesta edição, o Enem voltou a ser usado para certificação do ensino médio, que havia sido suspensa em 2017. Com o novo sistema, os candidatos que atingirem a nota mínima exigida na prova poderão obter o diploma de conclusão do ensino médio por meio do exame.

Os certificados, que serão emitidos pelo IFSP (Instituto Federal de São Paulo), já podem ser acessados pelos estudantes que solicitaram o documento no momento da inscrição do Enem 2025.

Entre os requisitos mínimos para a obtenção do documento, o estudante deve ter pontuação mínima igual ou superior a 450 pontos em cada área do conhecimento ?matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas?, 500 pontos na redação e ter, no mínimo, 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame.

Para acessar o novo sistema, o candidato deve entrar no site do 'Enem Certificação Digital' e realizar o login com a conta Gov.br. Logo após, o estudante deverá confirmar as informações pessoais.

Depois da confirmação, o candidato poderá gerar o certificado clicando em "solicitar certificado" ?o certificado só será gerado caso o estudante atenda os critérios.

A liberação do certificado de conclusão do ensino médio via Enem acontece após queixas de estudantes no final de janeiro. Nas redes sociais, candidatos relataram falta de informações, dificuldades no processo de emissão e incerteza sobre a possibilidade de inscrição em processos seletivos e programas federais.

Diante das reclamações, o Inep liberou a emissão da declaração de conclusão. Com esse documento, os estudantes poderiam realizar o processo de matrícula em universidades públicas e privadas.

Com a liberação da emissão do certificado de conclusão, os candidatos que realizaram as matrículas nas instituições deverão apresentar o novo documento em substituição à declaração de conclusão.