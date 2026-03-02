SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funcionária de uma farmácia foi morta durante tiroteio entre suspeitos e um policial civil em um assalto ao estabelecimento na madrugada de sábado (28), na zona norte de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), por volta da 1h, suspeitos invadiram a farmácia, em Santana, e anunciaram o roubo. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o grupo faz funcionários e clientes reféns.

Um policial civil de 49 anos que estava na farmácia, de acordo com a polícia, reagiu ao assalto e houve troca de tiros.

A funcionária foi atingida por um dos disparos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu.

Os criminosos fugiram, e investigadores tentam localizá-los. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo a estabelecimento comercial.

A perícia vai identificar se qual arma partiu o disparo que matou o funcionária.

A Corregedoria da Polícia Civil também investiga o caso.