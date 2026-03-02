BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Ubá, na zona da mata de Minas Gerais, decidiu manter as aulas no município suspensas ao menos até a próxima sexta-feira (6) em razão dos impactos causados pelas enchentes.

A cidade foi uma das mais afetadas pelas chuvas da última semana e registra, até o momento, sete mortos e uma pessoa desaparecida.

As aulas foram suspensas nas instituições de nível municipal, estadual e federal, assim como nas unidades particulares.

Além das fortes chuvas do início da semana, Ubá ainda registrou um novo episódio de enchente entre a noite de quinta-feira (26) e a madrugada de sexta (27).

Com 103 mil habitantes, a cidade teve parte de sua infraestrutura urbana destruída após as fortes chuvas.

Até a tarde desta terça, 42 frentes de trabalho atuavam em ações de limpeza, desobstrução e recuperação da infraestrutura do município, onde 4 pontes foram destruídas, além de outras 3 estarem inoperantes.

Na área rural, são 31 pontes rurais danificadas e 650 km de estradas vicinais comprometidas, segundo a prefeitura.

O abastecimento de água foi restabelecido em 94% da cidade, que registra 27 pessoas desabrigadas (que estão em abrigo municipal) e 4.480 desalojadas (retiradas temporariamente de casa e instaladas em casas de amigos ou parentes, por exemplo).

Além de engenheiros e agentes das forças de segurança municipal e estadual, também atuam no município 77 militares do exército para recomposição da infraestrutura local.

No último sábado (28), o município recebeu a visita do presidente Lula (PT), que disse que "o centro da cidade está destruído". O petista também foi a Juiz de Fora, que registrou 65 mortes em decorrência das chuvas.