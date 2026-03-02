SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Escorpiões podem se esconder em pontos comuns da casa, e identificar esses locais ajuda a reduzir o risco de acidentes.

Sapatos podem virar abrigo para escorpiões, especialmente quando ficam guardados por muito tempo. A recomendação é sacudir e inspecionar o calçado antes de usar.

Roupas deixadas no chão também servem de esconderijo, por oferecerem um local escuro e protegido. A orientação é recolher peças e sacudir roupas, toalhas e lençóis antes do uso.

Móveis encostados na parede, como camas, berços e sofás, criam áreas de sombra e dificultam a limpeza. A medida indicada é desencostar esses itens das paredes para reduzir pontos de abrigo.

Brinquedos acumulados, principalmente em locais pouco iluminados, podem abrigar escorpiões. Vale manter o ambiente organizado e checar objetos antes de manusear.

Frestas em paredes, rodapés e outros vãos são pontos de risco porque funcionam como refúgio. A cartilha do Governo de São Paulo (2024) aponta a vedação como medida preventiva importante.

Ralos sem proteção facilitam a entrada e o abrigo de escorpiões, que preferem locais úmidos e escuros. A orientação é usar telas ou tampas específicas para manter o ralo fechado.

Caixas de luz abertas são outro esconderijo comum e merecem atenção. A recomendação é manter essas caixas fechadas e em boas condições.

POR QUE ESSES PONTOS ATRAEM ESCORPIÕES

Escorpiões preferem locais úmidos e escuros, como tubulações e redes de esgoto, e buscam esconderijos que imitam essas condições. O Instituto Butantan aponta que, dentro de casa, sapatos, roupas no chão, móveis encostados na parede e brinquedos podem reproduzir esse tipo de abrigo.

Quintais e jardins com lixo, entulho e folhas secas favorecem baratas, principal alimento dos escorpiões. Por isso, o Ministério da Saúde orienta manter essas áreas limpas e sem acúmulo de materiais.