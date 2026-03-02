BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Porteirinha, no norte de Minas Gerais, decretou situação de emergência no último domingo (1º) após o risco de rompimento de uma barragem de captação de água na zona rural da cidade.

A gestão municipal afirma que foram retiradas 114 pessoas de 46 residências. Do total, 13 moradores optaram pelo abrigo disponibilizado pela prefeitura e as outras 101 foram para casa de familiares e são consideradas desalojadas.

A barragem de Lajes entrou em risco de rompimento após as fortes chuvas que atingiram o norte do estado no fim de semana. A região segue sob alerta vermelho do Inmet até as 23h59 desta segunda (2).

De acordo com a prefeitura, o município registrou mais de 120 milímetros de chuva em cerca de quatro horas e esta é a maior enchente registrada na barragem de Lajes em mais de 40 anos.

A estrutura, de 11 hectares, foi construída em 1983 e apresentou rompimento parcial, segundo informações preliminares citadas pela gestão municipal.

O Corpo de Bombeiros afirma que foi acionado para atender a ocorrência e diz ter identificado que a água ultrapassou a crista do barramento (topo da estrutura).

Houve também danos em parte do vertedouro ?que serve para tirar o excedente de água do reservatório?, o que elevou o nível de alerta sobre a possibilidade de rompimento.

O risco gerou dois alertas do sistema da Defesa Civil nacional, com ordem de evacuação. Os bombeiros disseram que 77 moradores estavam em uma área de 85 hectares que seria potencialmente atingida em caso de rompimento e foram retirados de suas casas.

As outras 37 pessoas estavam no entorno da área crítica e foram orientadas a deixar as residências por medida de segurança.

A situação de emergência foi reconhecida ainda no domingo pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional do governo Lula (PT).

Com a medida, o município fica autorizado a solicitar recursos para ações de atendimento aos desabrigados e desalojados e de intervenção emergencial na barragem.

As fortes chuvas que atingem Minas nas últimas semanas têm deixado estragos e mortes no estado, como as 71 registradas até o momento na zona da mata, onde há ainda uma pessoa desaparecida.