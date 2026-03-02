SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma empresária brasileira que acompanha um grupo de turistas em um cruzeiro relatou momentos de tensão em Dubai após ataques no Oriente Médio. Segundo ela, passageiros ouviram explosões e viram fumaça na cidade enquanto aguardam a liberação de voos para retornar.

Empresária acompanha grupo de turistas em cruzeiro nos Emirados. Cristina Strik, sócia da agência Strik Turismo, de Londrina (PR), está nos Emirados Árabes Unidos com um grupo de 24 brasileiros, entre eles duas crianças e 18 pessoas com mais de 60 anos. A viagem começou em Doha, onde chegaram em 20 de fevereiro, antes de embarcarem no navio MSC Euribia no dia 22.

Grupo retornou às pressas ao navio durante passeio em Dubai. Na sexta-feira, o navio chegou a Dubai. No sábado, enquanto faziam o último passeio em terra, os passageiros foram orientados a voltar com urgência para a embarcação, que partiria no dia seguinte. "Ficamos assustados, voltamos para o navio", disse Cristina.

Passageiros ouviram explosões e viram fumaça na cidade. Segundo a empresária, quem estava a bordo escutou barulhos de aviões e de explosões. "Ouvimos os barulhos de aviões e de explosão, e conseguimos ver fumaça nos prédios", relatou.

Navio segue atracado em Dubai desde então. A embarcação permanece no porto desde o retorno do grupo ao navio. Cristina afirma que há cerca de 60 brasileiros a bordo. Segundo Cristina, outros dois navios também estão parados no porto.

Empresa liberou internet e apoio médico aos passageiros. Segundo Cristina, a companhia tem prestado assistência durante a espera. "Estamos seguros, estamos tendo todo apoio da empresa, tivemos internet liberada e recebemos atendimento médico e medicação para quem estava com medicação contada."

Passageiros aguardam reabertura total dos aeroportos. A empresária conta que a situação aparenta estar mais tranquila nesta segunda-feira. "Hoje deu uma acalmada. Estamos esperando liberarem os aeroportos para voltarmos", afirmou.

Empresa afirmou que navio seguirá no porto por orientação militar. Em comunicado entregue aos passageiros, a MSC explicou que o cruzeiro permanecerá atracado em Dubai "em conformidade com as orientações das autoridades militares americanas da região". A empresa também informou que mantém contato com embaixadas e ministérios das relações exteriores para verificar possíveis planos de repatriação de passageiros.

Conflito no Oriente Médio provocou fechamento do espaço aéreo. A tensão nos Emirados Árabes Unidos aumentou após ataques dos Estados Unidos ao Irã e a resposta do país contra bases militares americanas na região. Em Abu Dhabi, um drone que tinha como alvo o aeroporto foi interceptado, deixando uma pessoa morta e sete feridas.

Destroços de drone causaram danos em hotel de Dubai. No sábado, partes de um drone interceptado atingiram a fachada do hotel Burj Al Arab, provocando um princípio de incêndio que foi controlado. Não houve feridos.

Voos começam a ser retomados parcialmente em Dubai. Após o fechamento do espaço aéreo, autoridades orientaram passageiros a não irem aos aeroportos e a contatarem companhias aéreas. A Dubai Airports anunciou nesta segunda-feira a retomada limitada de voos a partir do Aeroporto Internacional de Dubai e do Aeroporto Internacional Al Maktoum.

Itamaraty diz acompanhar situação e orienta brasileiros. Procurado pelo UOL, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que tomou ciência do caso e que a embaixada do Brasil em Abu Dhabi permanece à disposição para prestar assistência consular. Mais cedo, a pasta divulgou alerta recomendando que brasileiros não viajem a países da região, incluindo Irã, Israel, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Iraque, Líbano, Palestina, Síria e Arábia Saudita.

Governo divulgou orientações de segurança para quem está na região. Entre as recomendações estão procurar imediatamente o abrigo mais próximo, como estações de metrô, viadutos ou estacionamentos subterrâneos, e evitar permanecer em áreas expostas. O Itamaraty também orienta que, dentro de casa, pessoas busquem cômodos internos sem janelas e mantenham portas e janelas fechadas.

Autoridades recomendam preparar reservas básicas. O alerta consular ainda sugere evitar permanecer em locais com visão direta do céu e buscar abrigo antes de usar aplicativos de mensagens ou realizar chamadas. Outra orientação é encher banheiras ou recipientes grandes com água fria para garantir reserva em caso de eventual escassez.