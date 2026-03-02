SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A empresária do ramo da estética Priscila Dorneles, de 31 anos, morreu neste sábado após passar por procedimentos cirúrgicos em Inhumas, a cerca de 46 quilômetros de Goiânia.

Priscila estava recém-operada e foi socorrida pela irmã. O Corpo de Bombeiros disse à reportagem que, ao chegar ao local, ela estava no chão do quarto, recebendo massagem cardíaca da irmã. Ela foi socorrida e levada a um hospital.

Empresária fez três procedimentos em uma cirurgia. Dois dias antes, na última quinta-feira (26), ela fez uma lipoaspiração, mastopexia com prótese e correção de cicatriz.

O procedimento foi feito pelo grupo Everbeauty. Por meio de nota enviada à reportagem pela assessoria de comunicação, a empresa disse que recebeu a notícia da morte de Priscila com surpresa e pesar. "A alta hospitalar ocorreu no dia seguinte porque a paciente tinha condições clínicas para seguir. Todo o tratamento seguiu o protocolo estabelecido previamente. A equipe está dedicada a dar apoio à família e compreender os fatos." Ainda segundo o comunicado, o doutor Urias Carrijo, médico responsável pela operação, está à disposição para esclarecimentos.

Priscila recebeu alta por volta das 11 horas de sexta-feira (27) e foi ao consultório do médico. Esta consulta teria sido para fazer a primeira troca de curativo do pós-operatório. Segundo informações da equipe, a empresária não teria apresentado nenhuma reclamação fora do esperado ou de dor exacerbada.

Polícia Civil investiga o caso e aguarda resultado de laudos. Em nota enviada à reportagem, a polícia afirmou que já fez os exames periciais.

Família afirma estar sem chão. Letícia Dorneles, servidora pública da Saúde do Distrito Federal, disse que não dará entrevistas. "É um sofrimento tão grande que não desejamos para ninguém. Nós só queremos paz nesse momento. Ela não ia querer que a morte dela fosse divulgada desse jeito."

QUEM ERA PRISCILA DORNELES

Empresária se apresentava como especialista em rejuvenescimento. Nas redes sociais, ela compartilhava resultados de procedimentos estéticos, como harmonização facial, lifting facial e preenchimento labial.

Priscila era proprietária da clínica de estética PD Clinic. Além de Inhumas, ela também atendia clientes em Goiânia e Anápolis.

Ela ficou noiva em 31 de janeiro. Um mês antes de morrer, Priscila compartilhou que foi pedida em casamento durante uma viagem a Andorra e postou um vídeo do momento com a legenda "e quando eu menos espero, você me surpreende". O noivo é o pastor evangélico Luiz Henrique Lopes, que lamentou a morte de Priscila. "Deixo registrado aqui a grande saudade que terei de você, minha menina. Hoje tenha a certeza de que você está no paraíso, como diz a Bíblia. Sei e acredito nos planos de Deus na nossa vida e nada acontece neste mundo sem a permissão d'Ele. Vai em paz, minha branquelinha, minha menininha."

Em uma postagem no início do mês, ela afirmou estar na melhor fase da carreira. "Vivendo tranquila, pois a profissão que escolhi transforma espelhos em reencontros. O que eu faço tem propósito", disse.