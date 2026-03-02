RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O desabamento de uma casa no bairro Frei Alberto, em Grajaú, no Maranhão, foi registrado no sábado (28), após forte chuva na cidade. O imóvel cedeu com o avanço de uma voçoroca e parte da estrutura caiu dentro da cratera. A proprietária não estava no local no momento da ocorrência.

Segundo a Prefeitura de Grajaú, o caso decorre de uma situação considerada iminente e já acompanhada pelo município, relacionada ao avanço da erosão. A gestão municipal afirmou que essa voçoroca já existe há mais de 20 anos, "sendo um problema histórico que se agravou ao longo das décadas".

Ainda conforme a nota, em 2025 a Defesa Civil notificou formalmente a família sobre o risco de desabamento. Desde 17 de outubro, os moradores deixaram o imóvel e passaram a residir em casa alugada, custeada por meio de um programa de aluguel social.

"Atualmente, a Prefeitura mantém monitoramento constante de 13 famílias em área de risco, sendo que 6 já estão inseridas no programa de aluguel social, como medida preventiva", disse.

As voçorocas, em geral, são causadas por erosões subterrâneas, provocadas por águas pluviais infiltradas em terrenos muito permeáveis, segundo especialistas.