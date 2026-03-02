SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 7-rubi dos trens metropolitanos de São Paulo registrou velocidade reduzida e maior tempo de parada na noite desta segunda-feira (2). Uma falha na alimentação elétrica afeta a circulação entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

O problema começou às 17h59, segundo a TIC Trens, concessionária responsável pela gestão do ramal, e só foi solucionado às 21h21.

Os trens circularam em via única entre as estações Francisco Morato e Baltazar Fidélis. Os passageiros foram orientados por meio de avisos sonoros nos trens e estações, assim como pelos agentes de atendimento e segurança.

"A TIC Trens lamenta os transtornos causados aos passageiros e informa que as equipes de manutenção estão atuando para restabelecer a operação normal o mais breve possível", diz a empresa.

Usuários da linha relataram tumulto nas estações. A Barra Funda registrou empurra-empurra.

Também houve reclamações do tempo de parada no percurso. Os trens estariam ficando cerca de 10 minutos em cada embarque.