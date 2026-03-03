SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, responsável pelo processo seletivo da USP, publica nesta terça-feira (3), às 12h, a primeira convocação da lista de espera do Vestibular 2026 e do Enem-USP. A relação estará disponível no site da fundação.

Os candidatos chamados deverão realizar a pré-matrícula virtual das 8h de quarta-feira (4) até as 12h de quinta (5). O procedimento é obrigatório e feito exclusivamente online, com preenchimento de formulários e envio de documentos.

A confirmação da vaga depende de uma segunda etapa, a efetivação da matrícula virtual, prevista para ocorrer entre as 8h de 23 de março e as 12h de 25 de março. O não cumprimento de qualquer fase dentro do prazo implica perda da vaga.

A lista de espera é utilizada para ocupar vagas não preenchidas após as três chamadas regulares. Apenas candidatos que manifestaram interesse podem ser convocados. Estão previstas ainda novas chamadas nos dias 10 e 17 de março.

Neste processo seletivo, a USP ofereceu 11,1 mil vagas na graduação. Pelo vestibular da Fuvest, são 8.147 vagas, sendo 4.888 de ampla concorrência, 2.053 destinadas a estudantes de escola pública e 1.206 para alunos de escola pública autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

No Enem-USP, são 1.500 vagas: 684 de ampla concorrência, 512 para estudantes de escola pública e 304 reservadas a candidatos de escola pública pretos, pardos ou indígenas. A classificação é feita pela Fuvest com base nas notas do Enem, com pesos definidos por curso.

CONFIRA O CALENDÁRIO

- 3 de março: divulgação da 1ª convocação da lista de espera

- 4 de março, às 8h, a 5 de março, às 12h: pré-matrícula virtual da 1ª convocação

- 10 de março: divulgação da 2ª convocação

- 11 de março, às 8h, a 12 de março, às 12h: pré-matrícula virtual da 2ª convocação

- 17 de março: divulgação da 3ª convocação

- 18 de março, às 8h, a 19 de março, às 12h: pré-matrícula virtual da 3ª convocação