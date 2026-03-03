SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de ainda estarmos no verão, o clima na região metropolitana de São Paulo deve ficar parecido com o outono nesta semana, com manhãs mais frias que o normal e tardes quentes, sem previsão de chuva.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta terça (3) deve ter sol entre nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. Os termômetros devem variar da mínima de 15°C nas primeiras horas da manhã à máxima que pode chegar aos 28°C à tarde. A nebulosidade deve aumentar no final da tarde, mas não há previsão de chuva.

No restante do estado, a previsão da Climatempo é que a manhã seja de tempo mais firme, com chuva fraca apenas no leste paulista. À tarde, as precipitações seguem fracas no leste e, no nordeste do estado, há possibilidade de pancadas mais fortes. Nas demais áreas, o tempo permanece firme.

As temperaturas sobem e deve fazer calor na maior parte da região, enquanto no litoral paulista e extremo sul de Minas o dia será mais agradável.

O principal problema vai ser a baixa umidade do ar em grande parte da metade oeste paulista. Nessa região, a Climatempo indica que a taxa pode ficar abaixo dos 30%, o que é preocupante. A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que taxas abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana.

No restante do Sudeste, pode chover de forma moderada a forte no oeste e sul mineiro e no interior do Rio de Janeiro. No norte mineiro e do Espírito Santo, porém, a previsão é de temporais.

Isso porque a região sofrerá a influência de uma grande instabilidade que estará parada sobre o Nordeste. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, para acumulado de chuva em áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Goiás e Minas.

Nessa grande área, o Inmet prevê precipitação superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Esse alerta é válido pelo menos até a meia-noite de quarta-feira (4).

O instituto nacional emitiu um outro alerta, laranja (de perigo), para chuvas intensas em praticamente toda a região Centro-Oeste e quase todo o Norte. Nesses locais, a previsão é chuva de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h.