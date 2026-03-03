SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seus 2 km de extensão, a rua Francisco Marengo, no badalado bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, mescla antigos sobradinhos residenciais transformados numa infinidade de prestadores de serviços e consultórios de saúde. Mas quem estaciona o carro na estreita via de mão dupla pode ter dor de cabeça ao sair do médico.

No ano passado, a rua teve 50 veículos levados por ladrões. Em média, sumiu um por semana por lá. Foi a via com mais ocorrências deste tipo de crime na cidade de São Paulo em 2025.

A Francisco Marengo conta ainda com prédios residenciais, uma das unidades do hospital São Luiz ?uma das principais unidades particulares da região?, creche, restaurantes e faz a ligação a partir da avenida Radial Leste ao miolo do bairro.

A estatística faz parte de um levantamento realizado pela Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) em parceria com a empresa de rastreamento Tracker, a partir de boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil.

Segundo o estudo, das dez ruas e avenidas líderes do ranking de roubo e furto na capital paulista, seis são da zona leste e quatro da zona sul do município.

No geral da cidade de São Paulo, houve queda de 12% nestes tipos de crimes na comparação de 2025 com o ano anterior ?os casos de furto diminuíram de 36.535 registros para 32.729 e os de roubo, de 7.792 para 6.236.

Segundo o levantamento, o estado de São Paulo registrou queda de 11,4% nas ocorrências de roubo e furto de veículos no mesmo período. Foram 88,5 mil boletins de ocorrência envolvendo todos os segmentos de veículos, contra quase 100 mil registrados em 2024, aponta o Boletim Tracker Fecap.

A queda foi mais acentuada na modalidade de roubo, de 21%. Os furtos caíram 9% no estado.

"De cada dez veículos que desaparecem, oito são furtados e dois roubados, em média. Isso porque o furto é um delito com pena mais branda e não exige tanto preparo dos criminosos", afirma o pesquisador da Fecap responsável pelo estudo, Erivaldo Vieira.

Todos os bairros paulistanos entre os primeiros do ranking registraram diminuição nas ocorrências. A exceção foi Santo Amaro, na zona sul, com 8,2% a mais de queixas.

Ao todo, Santo Amaro teve 862 veículos levados, conforme o levantamento, sendo 795 casos de furto e 67 de roubo.

Saíram do ranking de 2025 os bairros de Santana e Itaquera, e entraram Penha e São Lucas.

Entre os que permaneceram na lista, com um aumento de 14,72% nos furtos, Santo Amaro se tornou o líder de ocorrências em 2025, mesmo com queda expressiva nos roubos (de 34,95%).

"Isso sugere uma migração ou especialização da atividade criminosa local para o furto, um crime de menor risco e maior volume, ideal para abastecer o mercado ilegal de peças", diz o estudo.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que não comenta pesquisas cuja metodologia desconhece. Mas diz que no ano de 2025 houve queda de 35,8% e de 13,1% nos roubos de veículos nas delegacias seccionais responsáveis pelos bairros do Tatuapé e de São Mateus, ambos da zona leste, em comparação ao ano anterior.

"Os furtos de veículos também apresentaram redução de 13,1% e 3,8%, respectivamente, nessas regiões", afirma trecho do texto.

"Somente em janeiro deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2024, os roubos de veículos reduziram 17,8% na seccional do bairro de Santo Amaro, 46,7% na região do Tatuapé e 46,1% em São Mateus", diz.

Não há nenhum bairro ou rua do centro paulistano nas primeiras colocações do levantamento.

Rafael Alcadipani, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que isso pode representar falta de efetivo e equipamentos de polícia em bairros mais afastados da região central, principalmente nas periferias. "Acaba facilitando a vida dos criminosos", diz.

Para ele, nesses bairros pode haver um interesse dos ladrões por carros mais velhos, para venda de peças em desmanches clandestinos.

Sobre a queda nos números, Alcadipani diz que pode ter ocorrido migração para celulares ?apesar de também estar com estatísticas em queda, em média, 697 aparelhos são levados por dia no estado de São Paulo. "O celular passou a ter um valor muito grande", diz.

O professor da FGV também aponta a proliferação de câmeras integradas de segurança, o que facilita o rastreamento da polícia aos veículos furtados e roubados.

A SSP afirma que para localizar automóveis roubados ou furtados que estão circulando pelas ruas, o estado conta com o sistema do Muralha Paulista, com câmeras integradas que fazem a leitura das placas e emitem alertas às equipes da Polícia Militar mais próximas para abordarem os condutores que estiverem em veículos suspeitos.

"Além do monitoramento constante da dinâmica criminal nas zonas sul e leste, a SSP reforçou o patrulhamento ostensivo nas ruas por meio das equipes da PM. Soma-se a isso o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil para a identificação de quadrilhas de receptadores e locais usados para desmanches clandestinos e a venda ilegal de peças veiculares", diz a pasta.

Também em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma que, além do patrulhamento ostensivo 24 horas por dia, a zona leste, onde fica a rua Francisco Marengo, conta com mais de 8.500 mil câmeras do programa Smart Sampa de monitoramento.

*

Locais mais visados

Na cidade de São Paulo

Via - Bairro - Furto - Roubo - Total

Rua Francisco Marengo - Tatuapé (zona leste) - 50 - 0 - 50

Rua Angelo de Candia - São Mateus (zona leste) - 38 - 5 - 43

Rua Guamiranga - Vila Prudente (zona leste) - 38 - 2 - 40

Rua Isabel Schmidt - Santo Amaro (zona sul) - 37 - 1 - 38

Avenida Sapopemba - Sapopemba (zona leste) - 33 - 4 - 37

Rua Amador Bueno - Santo Amaro (zona sul) - 37 - 0 - 37

Rua Antonio de Oliveira - Santo Amaro (zona sul) - 32 - 0 - 32

Rua Cavour - Santo Amaro (zona sul) - 28 - 1 - 29

Avenida Mateo Bei - São Mateus (zona leste) - 19 - 9 - 28

Rua Costa Aguiar - Vila Matilde (zona leste) - 28 - 0 - 28

Em 2025

Fonte: Boletim Tracker Fecap

Bairros campeões de ocorrências

Cidade de São Paulo

Bairro - Furto - Roubo - Total

Santo Amaro (zona sul) - 795 - 67 - 862

Tatuapé (zona leste) - 775 - 30 - 805

Vila Matilde (zona leste) - 720 - 36 - 756

Ipiranga (zona sul) - 677 - 44 - 721

São Mateus (zona leste) - 589 - 132 - 721

Vila Prudente (zona leste) - 660 - 60 - 720

Vila Mariana (zona sul) - 668 - 16 - 684

São Lucas (zona sul) - 599 - 30 - 629

Sapopemba (zona leste) - 541 - 72 - 613

Penha (zena leste) - 577 - 30 - 607

Em 2025

Fonte: Boletim Tracker Fecap