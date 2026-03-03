SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Enel afirmou na manhã desta terça-feira (3) que a explosão registrada na rua da Consolação foi causada pelo acúmulo de gases inflamáveis em uma galeria subterrânea.

A explosão, na noite de domingo (1º), provocou a abertura de uma cratera nas proximidades da avenida Paulista, uma das regiões mais movimentadas de São Paulo.

A origem desses gases ainda não foi identificada. No entanto, após medições realizadas no local, o buraco foi fechado na madrugada desta terça. Segundo a Enel, as medições indicaram que não há risco de nova explosão.

Técnicos da companhia trabalham na região em que foi formada a cratera para recuperar a estrutura danificada pelo incidente. O serviço deve ser concluído na manhã desta terça.

A Enel informou também que segue investigando o caso. O local da explosão continuará sendo monitorado.

De acordo com a companhia, a rede elétrica subterrânea não foi danificada devido à explosão. No local há apenas cabos de energia, sem equipamentos como transformadores.

A Comgás disse que colabora com a concessionária de energia elétrica na apuração das causas da explosão. Segundo a distribuidora de gás natural, equipes técnicas fizeram uma análise detalhada no local e não identificaram vazamentos na rede da companhia.

"Essa conclusão é respaldada pela ausência de etano e de outros componentes característicos do gás natural, conforme aferido pelos equipamentos de medição utilizados em campo", diz nota da Comgás.

Segundo a explicação da distribuidora, a inexistência desses elementos descarta a hipótese de presença de gás natural proveniente de suas redes no ambiente.

"Ressalta-se que, independentemente do tipo de gás, uma ocorrência dessa natureza somente poderia se concretizar mediante a presença de uma fonte de ignição, como faísca ou outro mecanismo semelhante", completa a nota.

