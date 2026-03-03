Uma ação conjunta do Procon-MPMG e da Vigilância Sanitária municipal fiscalizou bares e restaurantes em Araguari, no Triângulo Mineiro, entre os dias 24 e 26 de fevereiro. O objetivo foi verificar as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos e garantir a saúde dos consumidores.

Ao todo, 63 comércios foram vistoriados. Desse total, 40 foram autuados por irregularidades. Também foram lavrados 28 autos de apreensão, com o recolhimento de 492 quilos de produtos considerados impróprios para consumo. Seis estabelecimentos foram interditados.

Segundo os órgãos envolvidos, as principais irregularidades estavam relacionadas a falhas no armazenamento, na manipulação e na conservação de alimentos, além de problemas estruturais que comprometiam a segurança sanitária.

A promotora de Justiça de Defesa do Consumidor de Araguari, Cristina Fagundes Siqueira, informou que a fiscalização faz parte de um cronograma mais amplo. “Estamos nos programando para fiscalizar um total de 177 estabelecimentos em três etapas. Já foram fiscalizados 63 nesse primeiro momento, com seis interdições. Três comércios já se regularizaram nas questões que geraram a interdição e já foram desinterditados”, afirmou.

