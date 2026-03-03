SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PM de São Paulo apreendeu 96 celulares, um revólver e munições dentro de uma residência utilizada por criminosos como uma espécie de "casa-cofre". A ação ocorreu na madrugada desta terça-feira (3) na favela de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

A polícia não informou se os aparelhos encontrados dentro do imóvel foram furtados ou roubados nem se houve prisões.

Além dos celulares e do revólver, a PM apreendeu também oito relógios da marca Apple, quatro notebooks, sete tablets, quatro carregadores e outras 215 munições de calibres diversos, de 9 milímetros a .40 mm.

Também entram nessa lista, de acordo com a corporação, drogas e uma maquininha de cartões.

A residência está situada dentro de uma viela chamada Paz da Mina.

Tags:

Arma | Tablets