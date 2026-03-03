O Governo de Minas anunciou, nessa segunda-feira (2), um conjunto de medidas emergenciais para apoiar a reconstrução dos municípios atingidos pelas fortes chuvas na Zona da Mata. As ações envolvem atuação integrada das secretarias estaduais e da Defesa Civil, em articulação com prefeituras como Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa e Cataguases.

De acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende, foi firmado contrato emergencial de R$3 milhões para possibilitar a limpeza de vias urbanas e rurais. O Estado também se colocou à disposição para apoiar o desassoreamento de rios e oferecer suporte operacional no período pós-desastre.

O efetivo técnico foi ampliado, totalizando 93 engenheiros e arquitetos atuando nas vistorias e na avaliação dos danos estruturais.

Infraestrutura e mobilidade

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais atua na desobstrução de rodovias estaduais e no apoio às administrações municipais. Segundo o secretário Pedro Bruno, a fase atual é de diagnóstico e mapeamento dos danos, etapa considerada essencial para a formalização de convênios e definição dos investimentos necessários à recuperação de estruturas públicas.

Assistência social

Na área social, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, inaugurou um ponto de apoio exclusivo para trabalhadores e voluntários em Juiz de Fora. O espaço funciona diariamente, das 7h às 17h, no Instituto Estadual de Educação, oferecendo alimentação, banheiros e salas para reuniões das equipes.

Na última semana, o governador Romeu Zema anunciou a antecipação de seis parcelas do Piso Mineiro de Assistência Social. Já o vice-governador Mateus Simões confirmou a liberação de três parcelas extras para os municípios atingidos.

O Piso Mineiro soma R$140 milhões anuais, distribuídos entre os 853 municípios do estado. Com as parcelas adicionais, o aporte extraordinário pode chegar a R$40 milhões para as cidades afetadas, com estimativa de cerca de R$5 milhões destinados à Zona da Mata, caso todos os municípios formalizem a solicitação. Os recursos poderão ser utilizados para custeio de abrigos, concessão de benefícios eventuais e aquisição de equipamentos.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais instalou duas salas de situação nas regionais de Juiz de Fora e Ubá para monitoramento e resposta às demandas emergenciais.

Foram adiantados R$48,2 milhões aos municípios afetados, destinados a ações de assistência, vigilância em saúde, imunização e controle de doenças. O recurso já começou a ser creditado nas contas municipais.

Também foram enviadas sete câmaras frias para reforço da rede de vacinação, além de kits com medicamentos e insumos estratégicos. Houve recomposição de vacinas contra difteria, tétano, hepatites A e B e febre amarela, conforme demanda apresentada pelos municípios.

Entre as medidas complementares estão o envio de cloreto de sódio para tratamento de água e a capacitação de profissionais de saúde para o manejo clínico de doenças associadas ao contato com água de enchentes, como leptospirose e hepatite A.

