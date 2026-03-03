SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 17 dias da queda da patente do Ozempic, a Novo Nordisk anunciou uma nova política de preços para dois de seus medicamentos à base de semaglutida, o Wegovy e o Rybelsus, versões injetável e oral da fórmula, respectivamente.

A farmacêutica anuncia o Wegovy com dose inicial gratuita ?o usuário precisa apresentar receita mostrando indicação médica para o tratamento. Nas farmácias, o preço do produto varia de R$ 900 a mais de R$ 2.000, a depender da concentração.

O Rybelsus passa a custar R$ 565, metade do preço praticado anteriormente (cerca de R$ 1.100). Grandes redes de farmácias já aplicam os novos valores em suas lojas online nesta terça-feira (3), como Raia Drogasil, Drogaria São Paulo e Pague Menos.

Os valores são válidos para qualquer dosagem: 7 mg, 3 mg ou 14 mg. A mudança não exclui a necessidade de prescrição médica.

Em um comunicado sobre a iniciativa, o diretor-geral do laboratório, Allan Finkel, disse que o objetivo é "ampliar o acesso ao tratamento e permitir que o médico possa ajustar a dosagem do medicamento conforme a necessidade, rotina diária e resposta clínica de cada paciente".

A farmacêutica diz que, para participar das condições, o paciente precisa fazer um cadastro no programa NovoDia, no site da Novo Nordisk.

A mudança ocorre em meio à aproximação do fim da patente dos medicamentos à base de semaglutida, em 20 de março, que garante à empresa a exclusividade de produção. Conforme mostrou a Folha, a EMS, uma das interessadas em produzir o medicamento genérico, estima uma redução de até 35% nos preços com a abertura do mercado.

Os medicamentos à base de semaglutida começaram a ser vendidos no Brasil em 2019, com o Ozempic. Desde então, os preços sempre estiverem margeando os R$ 1.000.