. O criminoso, que foi baleado pela polícia durante o crime, ocorrido na última quarta-feira (25), foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

Ainda nesta terça, Cássio Henrique será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, com destino final ao 3º Distrito Policial da cidade. O inquérito permanece aberta e as investigações prosseguem, sob comando do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) do município.

Crime em joalheria

Cássio Henrique atacou Cibelle em uma joalheria do Shopping Golden Square, local onde a jovem trabalhava. Portando uma faca e uma arma de airsoft, o homem feriu gravemente o pescoço da vítima, que não sobreviveu à agressão.

O crime foi motivado pelo fim do relacionamento entre os dois. Cássio não aceitava a separação. Cibelle tinha medida protetiva qualificada como urgente pela Justiça e havia registrado diversos boletins de ocorrência contra o ex-namorado.

O crime foi registrado como feminicídio. No ano passado, o país registrou recorde do crime, com 1.518 vítimas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

*Estagiário sob coordenação de Odair Braz Junior

