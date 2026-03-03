BELÉM, PA (UOL/FOLHAPRESS) - Um personal trainer foi preso em Tomé-Açu (PA) após agredir a esposa com mais de 80 socos e chutes no último domingo.

O suspeito de 28 anos é marido da vítima. Ele foi preso pela PM menos de 24 horas após o crime em flagrante por tentativa de feminicídio.

A agressão começou após uma discussão por ciúmes em um bar. Segundo a mãe da vítima, ele jogou cerveja na esposa, perseguiu a moto em que ela fugia, causou um acidente e a espancou no chão.

A vítima, de 32 anos, está em estado grave. Ela foi transferida de avião para Belém, onde segue sedada e aguarda um leito de UTI.

A polícia afirma que o homem impediu que testemunhas socorressem a mulher. A violência dos golpes foi tão intensa que a mulher ficou desacordada no local.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

As agressões eram rotina na vida do casal, que estava junto há 11 anos. Os dois trabalhavam na mesma academia e têm um filho; a vítima tem outros três filhos de outro relacionamento.

A vítima já denunciou o marido à polícia anteriormente. Ela retirou a queixa por medo, mesmo com conselhos da própria mãe do agressor para que o relacionamento acabasse.

O QUE DIZ A FAMÍLIA

Ao UOL, a mãe da vítima define o genro como um "monstro". "Isso não é amor. É obsessão. Desejo que ele nunca mais saia de lá [da cadeia]", afirmou a agricultora.

A família está em choque e cobra justiça. "Não consigo tirar a imagem dela desse jeito da minha mente", lamentou a mãe.

A reportagem busca contato com a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação do personal trainer.