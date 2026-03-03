BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 21 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na última segunda-feira (2) em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Um suspeito de 35 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante.

A Polícia Militar diz ter encontrado a vítima com graves queimaduras no local de trabalho dela. Os familiares afirmam que o suspeito teria atacado a mulher com golpes de faca, jogado um solvente de tinta e depois ateado fogo nela.

Os militares disseram que localizaram o homem na casa dele, onde também estava o celular da vítima. O suspeito também estava ferido e recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia.

A Polícia Civil afirmou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. A reportagem não conseguiu localizar o responsável pela defesa do homem.

A mulher está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Restauração, na capital pernambucana. A unidade diz que não vai informar o quadro de saúde da paciente por questões de privacidade e segurança.

Ele é apontado pela polícia como ex-companheiro da vítima, a auxiliar administrativa Mariele Vitória Alves de Lima. Familiares de Mariele, porém, negam que ela tenha se envolvido em um relacionamento com o suspeito, que é ex-colega de trabalho. A recusa em iniciar uma relação teria sido o motivo das agressões, disse uma irmã de Mariele à TV Globo.