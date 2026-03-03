SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas que têm problemas com jogos de azar digitais, oferecidos em plataformas de apostas, as chamadas bets, já podem receber ajuda grátis por teleatendimento.

O Ministério da Saúde inaugurou o novo programa de apoio a pessoas com potencial vício em jogos nesta terça-feira (3). A ação é fruto de uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, anunciada em dezembro do ano passado. Ela integra uma série de medidas adotadas pelo governo para conter os danos causados pela proliferação das bets desde 2019.

Segundo a pasta, a expectativa inicial é de atender 600 pacientes por mês. O acesso será regulado por meio do aplicativo Meu SUS Digital, disponível para aparelhos com Android ou iOS, ou pelo site.

Ao acessar o aplicativo, deve-se fazer login com a conta gov.br. Na página inicial, basta clicar na função "Miniapps" e selecionar a opção "Problemas com jogos de apostas?".

O usuário passará por um autoteste com perguntas que ajudam a identificar sinais de risco. Se a classificação for moderada ou elevada, o encaminhamento é automático. Nos casos de menor risco, o aplicativo orienta a pessoa a procurar Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A ação ocorre frente à alta de atendimentos por problemas com jogos. Em 2025, o SUS realizou 6.157 atendimentos presenciais relacionados às apostas, quase o dobre do número registrado em 2024, de 3.490 atendimentos.

No entendimento da pasta, esse número ainda é pequeno porque as pessoas escondem os problemas com jogos. "Estamos introduzindo o teleatendimento, porque percebemos que, dificilmente, a pessoa com problemas relacionados a jogos de apostas procura um serviço de saúde presencialmente. Muitas vezes, há dificuldade de admitir o problema, vergonha e ainda muita estigmatização", afirmou o ministro Alexandre Padilha durante o lançamento do programa.ma. Ele foi o primeiro a testar o atendimento, em uma simulação.

Segundo o órgão, o investimento é de R$ 2,5 milhões, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), programa que confere benefícios fiscais em troca de investimentos em saúde pública.

As consultas duram 45 minutos, diz a pasta. O atendimento é realizado por psicólogos, terapeutas ocupacionais e psiquiatras (quando necessário).