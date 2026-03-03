O eclipse lunar total, que deixa a Lua com um tom avermelhado, fenômeno conhecido como Lua de Sangue, começou nesta terça-feira (3) às 5h44, horário de Brasília, e completou suas fases entre 8h04 e 9h02, quando a Lua já teria se posto no território nacional. O fenômeno ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, na qual projeta sua sombra. Quando a Lua entra inteiramente na parte mais escura da sombra terrestre, conhecida como umbra, é que o satélite ganha a coloração avermelhada. Esse alinhamento dos três corpos celestes, Sol, Terra e Lua, entretanto, só ocorre durante a lua cheia.

O eclipse lunar total tem quatro fases: Eclipse Penumbral, quando a Lua entra na penumbra da Terra, resultando em um escurecimento sutil e quase imperceptível a olho nu; Eclipse Parcial, quando a umbra (sombra escura) da Terra começa a cobrir o disco lunar, criando um efeito de mordida na Lua e tornando o fenômeno visível; Início da Totalidade, em que a Lua inteira está imersa na umbra da Terra e adquire uma coloração avermelhada, conhecida como Lua de Sangue devido à refração da luz solar na atmosfera terrestre; e o Máximo do Eclipse, quando a Lua está mais escura, em seguida a sombra começa a se afastar, finalizando a fase vermelha e iniciando a saída da umbra.

O último eclipse lunar total foi visto no Brasil em 14 de março de 2025.

No Brasil, a Lua de Sangue apenas foi vista na Região Norte, segundo o diretor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Signorini Gonçalves. A totalidade do fenômeno pôde ser apreciada nas Ilhas do Pacífico.

No Brasil, infelizmente, não. Mas quem estava na Região Norte, se o tempo estava bom, conseguiu ver, pelo menos, a Lua bastante encoberta antes de se pôr. A Lua estaria com um bom pedaço coberto, como uma lua crescente. O avermelhado que as pessoas chamam de Lua de Sangue não foi possível ver desta vez no Brasil, disse Signorini Gonçalves.

O diretor do Observatório do Valongo informou que no dia 28 de agosto a Lua vai estar 93% encoberta. Não é um eclipse total, mas já deve ser suficiente para ver o tom avermelhado, disse.

Em média, os eclipses totais podem ser vistos a cada três anos, aproximadamente, de um determinado lugar, mas esse tempo pode variar bastante a cada vez. O próximo eclipse total visível no Brasil deverá ser no dia 26 de junho de 2029.

Tags:

eclipse lunas | Lua de Sangue | observatório do valong | Sol | Terra