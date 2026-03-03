RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O delegado titular da 12ª DP, Ângelo Lages, afirmou nesta terça-feira (3) que os policiais foram ao apartamento onde ocorreu o suposto estupro de uma adolescente momentos após o relato do crime, mas os suspeitos já haviam saído.

O caso aconteceu na noite de 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança registraram a entrada, por volta das 19h, e a saída dos suspeitos e da vítima, após 20h.

A vítima de 17 anos relatou o episódio a amigos e familiares uma hora depois do ocorrido e compareceu à delegacia ainda naquela noite.

"Nós fomos ao local do crime, mas chegando lá o apartamento estava vazio. Este apartamento, que é da família do Vitor Hugo, é alugado por aplicativo. Como não conseguimos prendê-los em flagrante, fizemos a investigação. Ela [a vítima] foi encaminhada para exame de corpo de delito e foi muito importante porque o exame pericial foi totalmente compatível com o relato dela", afirmou o delegado.

Segundo Lages, a vítima apresentou lesões nas partes íntimas, nas nádegas e nas costas, além de uma suspeita de fratura na costela. As lesões foram apresentadas aos policiais de plantão na delegacia.

Quatro homens são suspeitos, além de um adolescente de 17 anos. Dos quatro suspeitos, dois se entregaram nesta terça: Matheus Veríssimo Zoel Martins foi preso durante a manhã, na 12ª DP, e João Gabriel Xavier Bertho foi preso na 10ª DP (Botafogo).

Vitor Hugo Oliveira Simonin e Bruno Felipe dos Santos Alegretti são considerados foragidos. O delegado Ângelo Lages afirmou que negocia a prisão com o advogado que os representa. A expectativa é de que eles se apresentem até esta quarta (4).

Lages afirmou que, diferentemente do que circula nas redes sociais, nenhum deles saiu do país.

Por volta das 16h, Matheus saiu da delegacia para a cadeia de custódia de Benfica, na zona norte, onde deve passar por audiência de custódia.

A polícia agora investiga a suspeita de outros dois estupros. Um deles, relatado na noite de segunda-feira (2), teria ocorrido em 2023 no apartamento de Matheus Martins. O outro, denunciado nesta terça, teria acontecido em um salão de festas ?a polícia não detalhou quando este teria ocorrido.

PASSO A PASSO DO CRIME

Segundo a relato da vítima e das câmeras de segurança

Por WhatsApp, o ex-namorado pergunta se a vítima estava em Copacabana e a chama para encontrá-lo

Às 19h24, Vitor Hugo Oliveira Simonin, Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho chegam ao apartamento onde o crime teria ocorrido

Um minuto depois, a vítima e o ex-namorado chegam. No elevador, o menor diz que amigos estavam no local e que gostaria de fazer algo diferente, e ela diz ter recusado a ideia

No quarto, segundo a vítima, ela e o ex-namorado iniciam uma relação consensual

Os outros rapazes entram no quarto

Vítima afirma que foi impedida de sair e forçada a praticar sexo com todos. Ela também relata que recebeu socos e tapas e que o ex-namorado a chutou no abdômen

Às 20h25, o ex sai do apartamento com a vítima e depois retorna sozinho

Às 20h42, os cinco jovens deixam o apartamento

Ao voltar para casa, ela procura a família e vai à delegacia

O exame de corpo de delito confirmou a existência de vestígios de conjunção carnal recente, atos libidinosos e violência real. Foram encontradas lesões nas regiões genital, glútea e dorsal

Fonte: relato da vítima; horários constam nos vídeos das câmeras de segurança