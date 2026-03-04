SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista de um ônibus morreu e seis passageiros ficaram feridos em acidente entre o veículo da viação Santa Cruz e um caminhão na rodovia Fernão Dias, na altura do km 88, na madrugada desta quarta-feira (4).

O acidente provocou a interdição de duas faixas da rodovia e dois quilômetros de lentidão no início da manhã.

O motorista ficou preso nas ferragens após a colisão traseira, ocorrida por motivos que ainda serão investigados.

O acidente ocorreu na pista expressa, no sentido capital paulista, e destruiu a frente do ônibus.

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, que também mobilizou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).