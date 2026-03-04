SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o deslocamento da onda de umidade da amazônia e da frente fria para o litoral do Nordeste, o Sudeste volta a apresentar dias com predomínio de sol, elevação das temperaturas e chance de baixa umidade do ar nos horários mais quentes.

Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura prevê que os termômetros podem chegar a máxima de 29°C durante a tarde desta quarta-feira (4), embora nas primeiras horas da manhã a mínima deve ficar na casa dos 16°C.

O dia até deve começar com muitas nuvens, mas elas vão se dissipando pouco a pouco até que o sol predomine, aumentando o calor, mas também diminuindo a umidade relativa do ar. O CGE indica a possibilidade de percentuais mínimos em torno dos 45% A OMS (Organização Mundial da Saúde) diz que taxas abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana.

Nesta terça (3), a temperatura máxima atingiu 26,7°C às 16h no Mirante do Alto de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Nesse horário, a umidade do ar ficou em 41%.

No restante do estado de São Paulo o clima também deve permanecer aberto nesta quarta. De acordo com os dados da Climatempo, a umidade pode ficar abaixo dos 30% na metade oeste de São Paulo e no extremo do Triângulo Mineiro.

O instituto destaca que a manhã deve começar com tempo firme na maior parte da região. Há possibilidade de chuva fraca e isolada no leste, noroeste, região central e Zona da Mata de Minas Gerais, além do interior do Rio de Janeiro.

Entre o fim da manhã e o início da tarde, a Climatempo prevê que as pancadas aumentam nessas áreas e também no sul e oeste mineiro, leste paulista, interior fluminense e capixaba, inicialmente de forma fraca. No decorrer do dia, a chuva ganha força e pode ocorrer com intensidade moderada a forte no sul, Zona da Mata, oeste, região central, extremo norte e nordeste de Minas Gerais e em áreas do Triângulo Mineiro.

"Também há chance de chuva forte no Vale do Paraíba, extremo nordeste paulista, interior, serra e sul fluminense. No litoral norte paulista e na faixa litorânea sul do Rio de Janeiro, a chuva pode ser moderada. Em grande parte da região, o tempo segue firme, com sol entre nuvens. As temperaturas sobem e faz calor, com amanhecer mais ameno em cidades do leste, litoral, sul e nordeste paulista e no sul de Minas", completa a Climatempo.

Já no Nordeste, a situação é bem diferente, segundo o instituto. O tempo permanece instável no litoral da Bahia e nas faixas norte, nordeste e noroeste do estado. Chove forte em grande parte do Maranhão e do Piauí, além do Ceará e metade oeste de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Ao longo do dia, as pancadas se espalham por praticamente toda a região, com chance de chuva moderada a forte, o que fez com que o Inmet mantivesse o alerta vermelho para toda essa região. Há alerta para temporais no Maranhão, Piauí, Ceará, grande parte da Bahia, metade oeste da Paraíba e Pernambuco, extremo oeste do Rio Grande do Norte e sul de Sergipe.

No Norte, há alerta laranja para temporais no Acre, Rondônia, Tocantins, sul do Amazonas, além do sul e leste do Pará. Em grande parte do Tocantins e no nordeste e extremo leste do Pará, há perigo para acumulados elevados.