SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou, em média, mais de 16 furtos e roubos de utilitários por dia no ano passado. Ao todo, foram 6.054 queixas.

Do ranking dos dez utilitários mais levados pelos ladrões, há três modelos da picape Strada, da Fiat, e outros três da Toyota Hilux.

Os dados fazem parte de um levantamento da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), em parceria com a empresa de rastreamento Tracker, a partir de boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil.

De acordo com a publicação, apesar da queda de aproximadamente 5% na comparação com 2024 no estado, o número é considerado alto.

O Boletim Tracker Fecap, que analisou pela primeira vez o segmento logístico, aponta que os furtos ficaram estáveis (-0,2%), enquanto os roubos recuaram (-21,5%).

"A explosão do comércio eletrônico, com faturamento que quadruplicou em menos de uma década, demandou uma reconfiguração completa da logística urbana, com o crescimento massivo e rápido de vans, furgões, veículos urbanos de carga e utilitários em circulação", diz o gerente de comando e monitoramento do grupo Tracker, Vitor Corrêa.

Segundo ele, esses veículos se tornaram o ativo crítico e a "espinha dorsal do abastecimento das cidades".

Na cidade de São Paulo, houve aumento nos furtos (8,1%) e queda nos roubos (-30,0%). No geral dos dois crimes, a redução foi de 5,8%.

"A migração do roubo para o furto de veículos reflete uma estratégia adotada pelos criminosos para reduzir riscos e aumentar a probabilidade de sucesso", diz Corrêa.

De acordo com o gerente, os ladrões aproveitam momentos de vulnerabilidade dos motoristas. Isso ocorre quando os veículos estão estacionados durante refeições, entregas, períodos de descanso ou em locais com baixa fiscalização.

Embora no geral tenha ocorrido queda na capital paulista, houve alta nas cidades de Americana (53,9%), Sorocaba (31,5%), Ribeirão Preto (20,9%) e Campinas (20,5%).

"As variações podem estar associadas a mudanças na estrutura da frota circulante, na atividade econômica local ou em fatores institucionais como policiamento, fiscalização, sistema judicial, regulação do desmanche, integração de bancos de dados e probabilidade de punição", afirma o pesquisador da Fecap responsável pelo estudo, Erivaldo Vieira.

Na Grande São Paulo, Guarulhos cresceu 9,4%. É nesta cidade que fica o aeroporto internacional e ao longo da rodovia Presidente Dutra na região metropolitana, há grandes centros logísticos para distribuição de mercadorias.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma não comentar pesquisas cuja metodologia desconhece.

A pasta afirma que a capital registrou, em 2025, queda de 21% nos roubos de veículos (todos os tipos), e que é o menor índice desde 2021.

A diminuição, diz, também foi vista no interior, em cidades como Americana (-46,4%), Sorocaba (-20,8%), Ribeirão Preto (-13%) e Campinas (-6,5%).

"As forças de segurança de São Paulo atuam de forma incessante para garantir a ordem pública e combater a criminalidade, incluindo os roubos e furtos de veículos. As ações incluem o reforço de policiamento em pontos estratégicos, com base na análise de dados de inteligência, além da realização de operações específicas voltadas à repressão desse tipo de crime", afirma trecho da nota.