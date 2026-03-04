

Rio de Janeiro

O documento cita quatro municípios fluminenses. Todos em decorrência das tempestades. O estado registrou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas.

São Paulo

Dois municípios paulistas constam na lista: Peruíbe e Ubatuba. Em Ubatuba, choveu por 12 horas volume de chuva equivalente à média histórica de todo o mês de fevereiro.

Recursos federais

O reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública é uma das exigências para que estados e municípios acessem recursos federais para restabelecimento e assistência humanitária.

Para isso, as localidades precisam apresentar planos de trabalho e metas de atuação, por meio do S2iD Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

O trâmite para solicitação de recursos está detalhado no portal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, assim como orientações práticas sobre como usar o S2iD.





Veja os municípios que tiveram a situação e de emergência decretada nesta quarta-feira (4):

UF Município MG Água Boa MG Areado MG Cataguases MG Ewbank da Câmara MG Gouveia MG Itamarati de Minas MG Jaboticatubas MG João Pinheiro MG Mata Verde MG Poté RJ Angra dos Reis RJ Mesquita RJ Nova Iguaçu RJ São João de Meriti SP Peruíbe SP Ubatuba

