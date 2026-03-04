As tempestades que atingiram estados da Região Sudeste nos últimos dias levaram o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a reconhecer situação de emergência em 16 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

A medida está publicada na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.

A maioria das cidades citada no documento estão em Minhas Gerais. Oito tiveram a  situação decretada em decorrência de chuvas intensas e uma por conta de inundações. O número de mortos no estado passou de 70.

Ouça detalhes na Radioagência Nacional:
 


Rio de Janeiro

O documento cita quatro municípios fluminenses. Todos em decorrência das tempestades. O estado registrou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas. 

São Paulo

Dois municípios paulistas constam na lista: Peruíbe e Ubatuba. Em Ubatuba, choveu por 12 horas volume de chuva equivalente à média histórica de todo o mês de fevereiro.

Recursos federais

O reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública é uma das exigências para que estados e municípios acessem recursos federais para restabelecimento e assistência humanitária.

Para isso, as localidades precisam apresentar planos de trabalho e metas de atuação, por meio do S2iD Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.

O trâmite para solicitação de recursos está detalhado no portal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, assim como orientações práticas sobre como usar o S2iD.


Veja os municípios que tiveram a situação e de emergência decretada nesta quarta-feira (4):

UF Município
MG Água Boa
MG Areado
MG Cataguases
MG Ewbank da Câmara
MG Gouveia
MG Itamarati de Minas
MG Jaboticatubas
MG João Pinheiro
MG Mata Verde
MG Poté
RJ Angra dos Reis
RJ Mesquita
RJ Nova Iguaçu
RJ São João de Meriti
SP Peruíbe
SP Ubatuba

 

Agência Brasil - Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP

