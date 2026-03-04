SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Moradores da zona rural de Porteirinha (a 580 km de Belo Horizonte), no norte de Minas Gerais, tiveram de deixar suas casas às pressas após risco de rompimento de uma barragem.

Fortes chuvas no domingo elevaram o nível da Barragem de Lages, que corria risco de rompimento. O reservatório da cidade mineira serve para abastecer moradores. O local tem cerca de 11 hectares, é um espaço considerado de pequeno porte, mas que começou a transbordar, colocando em risco moradores da região.

Moradores tiveram de sair às pressas de casa no domingo. "Pegamos o documento e saímos", explicou a lavradora Ilma Aparecida, 39, que mora bem na encosta da barragem e que precisou sair de casa para um abrigo com o marido e o casal de filhos. "É a primeira vez que isso acontece em 23 anos que moramos aqui."

O risco de rompimento da barragem é muito grande. Dá muita aflição. A gente fica de olho a todo tempo na serra para saber se a chuva está próxima.Ilma Aparecida

Evacuação foi decidida após comunicação entre os moradores pelo WhatsApp, dizem eles. Moradores da região disseram que começou a circular, durante o domingo à noite, nos grupos, imagens da água ultrapassando a crista da barragem. Consultada, a Defesa Civil de Porteirinha disse que usou um alarme sonoro, além de alertas nos celulares dos moradores do município, avisando do perigo.

Dezenas de moradores tiveram de deixar suas casas. Quem vive em áreas de perigo teve de ir para a comunidade Tanque, em um abrigo da prefeitura ?a Defesa Civil da cidade disse que 114 pessoas saíram de suas casas. "A gente tem passado a noite no abrigo e vindo para casa durante o dia, de olho no tempo, para cuidar dos animais", disse a aposentada Odilia Oliveira, 61, que precisou deixar sua casa com o marido, mas teve de deixar porcos e galinhas.

Chuva causou danos em residências da região. Segundo Odilia, foram perdidas bombas d'água, placas solares e fiação. Ela cita que algumas pessoas chegaram a perder móveis, pois casas ficavam no caminho por onde passou a enxurrada.

Não existe previsão para que moradores voltem para suas casas em definitivo. Ilma, que falava com a reportagem de sua casa nesta terça-feira (3), já estava se arrumando para voltar ao abrigo, pois chovia próximo à sua casa. "O carro já está virado para o local. É só sair daqui e seguir para o abrigo". Segundo a Defesa Civil, a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), que é responsável pela barragem, tem prazo de 48 horas para dar uma solução e iniciar os trabalhos para solucionar a situação dos moradores.

Barragem precisa ser esvaziada, segundo moradores. Segundo quem mora na área, existia um cano de emergência, que ajudava a esvaziar a barragem, mas não funciona mais. Mesmo antes da chuva, segundo Ilma, o reservatório já estava muito cheio.

O governo federal reconheceu emergência. Com isso, a cidade pode solicitar verba federal para assistência humanitária. A Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), responsável pelo local, enviou técnicos para a região para avaliar a situação.

Região tem previsão de chuva nesta quarta-feira (4). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Minas Gerais e os estados do Norte e Nordeste devem ter chuvas intensas nos próximos dias, com risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos.