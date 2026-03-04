SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu três suspeitos de invadir e roubar uma casa na região do Morumbi, na zona oeste de São Paulo, após persegui-los até o Jardim Paulista, na tarde desta terça-feira (13).

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os suspeitos ?de 23, 32 e 33 anos? foram detidos após perderem o controle do veículo e baterem em diversos carros no cruzamento das avenidas Brasil e Nove de Julho.

O trio havia invadido uma casa e feito a família refém, mas acabaram fugindo após a chegada da Polícia Civil. Os agentes tentaram conter os suspeitos, mas os criminosos, de acordo com a SSP, avançaram com o carro para cima deles e seguiram em alta velocidade.

Parte da equipe ficou no imóvel para prestar apoio às vítimas e uma outra, com apoio da Polícia Militar, deu início à perseguição. Criminosos chegaram a trocar tiros com a polícia. Não houve feridos.

Com os suspeitos foram apreendidas duas armas de fogo. Segundo a SSP, todos os objetos roubados das vítimas, que incluíam joias, dinheiro, celulares e relógios, foram recuperados.

O local passou por perícia e o caso foi registrado como roubo, resistência e tentativa de homicídio.