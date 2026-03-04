SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitor Hugo Oliveira Simonin foi preso na manhã desta quarta-feira (4) após se entregar à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele é um dos quatro réus no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos.

Simonin é filho do agora ex-subsecretário da gestão Cláudio Castro (PL) José Simonin, exonerado na terça da pasta de Governança, Compliance e Gestão Administrativa em meio à repercussão do caso.

Simonin chegou à delegacia andando e acompanhado de advogado. Ele vestia camiseta escura e boné preto. Nem ele nem sua defesa conversaram com a imprensa.

Ele é a terceira pessoa detida sob a suspeita de participar do estupro coletivo. Nesta terça (3), Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho se entregaram à polícia e também foram presos.

O delegado da 12ª DP, Ângelo Lages, espera que o quarto foragido, Bruno Felipe Alegretti, se entregue ainda nesta quarta.

Há ainda um adolescente de 17 anos apontado como responsável por atrair a vítima. Ele foi indiciado, mas ainda não foi apreendido.

Vitor Hugo é ainda suspeito de um outro suposto estupro, denunciado pela mãe de uma adolescente na quarta-feira (3). O caso envolve uma estudante do colégio Dom Pedro II que teria sido atraída para o apartamento de Vitor Hugo após uma festa da instituição, em outubro do ano passado.